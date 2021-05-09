陳政深：港股反彈乏力　後市充斥2大負面因素...

港股上周失守100天線，其後在周四(6日)內地A股復市、北水重回之後方告重上，然而在技術上，100天線的關口未算收復，由於是次失守日數達3天之久，相較3月下旬那次，不論是幅度還是為時都較長，收復標準亦都相應較高，需要最少連續4個交易日，恒指收於100天線之上，此關方告收復。

不過，即使百天線收復，港股亦未必太易擺脫「五窮六絕」的宿命，除了由於上星期本欄所提及的歷史數據外，參考對上一次失守100天線後的走勢，可見恒指持續受困於50天線水平，遲遲未可守穩50天線之上，反映大市的動能明顯未足。

此外，有2個宏觀因素對大市的影響相對負面，一是加息或收水預期再起，上周美國財長耶倫「失言」評論息口，儘管她其後澄清，但亦已折射出美國拜登政府又或是耶倫本身，已意識到息口及貨幣政策已差不多步至不能不回頭的地步。事實上，巴西央行已以大於市場預期的幅度加息，英倫銀行雖然仍維持息率不變，但亦表明不希望央行長期持有公共債券，反映愈來愈多的央行有收水的意向。

另一個負面因素是中國對外關係。中國國家主席習近平上周與聯合國秘書長古特雷斯通電，表示中國支持「真正的多邊主義」，言下之意，就是中國現時面對愈來愈強烈的孤立局面。中國最新公布的出口數據勝預期，但隨着其與主要貿易夥伴關係惡化，今年餘下時間由貿易而來的經濟動力難色令人擔心。

公司業務主要分為2類，銷售虛擬物品及遊戲內信息服務，分佔營業額35%及65%，兩者均可受惠遊戲市場的增長。走勢上，禪遊科技自2月近1.9元的高位下跌，在1.2元水平逐步整固，現價處於上升通道下方，上望首個目標1.5元，止蝕參考價為1.2元。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）