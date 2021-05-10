世界5G網速對比　中國內地竟比美國慢7.5倍？

5G網絡建設在全球如火如荼開展，內地傳媒報道，5G網速對比，美國排名第一，南韓排名第二，而排名第三的中國內地比美國竟慢超過7倍之多！

據全球移動供應商協會(GSA)公布，目前全球已經有101家營運商，在44個國家推出3GPP標準的5G商用服務。美國採用毫米波技術來建設5G，信號波長短，所以必須要建設大量的5G基地台覆蓋信號傳遞，建設成本高。但美國5G網絡的速度最低達到了1,000M以上，最高可達2G的網速。

報道指出，中國內地三大營運商採用2.6GHz頻段來建設5G，在4G基站的基礎上進行改造，不用新建5G基地台，雖然快速推進5G網絡覆蓋，但內地5G網速逾270M，比美國慢7.5倍。

南韓5G網速排名第2位，報道引述華為營運商BG總裁丁耘表示，南韓5G網絡速率是600多M，其5G網絡速度之所以比中國快，主要是因為南韓三星和南韓營運商採用的都是Sub-6頻段中的3.5GHz黃金頻段來進行5G網絡建設；而3.5GHz頻段又是5G網絡建設中分配資源最多的無線頻段，因此3.5GHz頻段比其他頻段都更為成熟和穩定，所以南韓5G的網速也要更加的快一些。

雖然內地5G網速不敵競爭對手，其已累計開通了69萬個5G基地台，連接用戶數達到1.6億，兩者皆居全球首位。