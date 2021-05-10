由深圳官場大換班　預示港樓價終需一冧？

近期最Hot的樓市話題，自然是樓市KOL齊齊解釋港樓不跌之謎，更指很快再創新高。這些言論聽得多，小弟都不禁有些動搖，質疑自己睇跌的判斷，畢竟「雖千萬人吾往矣」的勇氣及覺悟並非人人都有，從眾心理才是天性。不過，在此奉勸各位看官，做人最緊要有宗旨，堅持批判思考，人人都說對的，未必正確。

樓市KOL說的利好因素，不外乎低息環境、各國量化寬鬆、通脹再臨及住宅供不應求的論調，然而隨時間流逝，上述因素正在變化。最貼身的例子是，最近樣樣貴，物價加幅明顯，有鑑於此，美國財長耶倫早前已開始談加息收水，雖然最終收回言論，但予人試水溫感覺，看來美國加息亦不遠矣。而其他新興國家如俄羅斯、巴西及土耳其等國，更一早開始加息。換言之，所謂的低息量寬隨時會終結。

至於經常被KOL提及的擋箭牌--住宅供不應求，都將迎來改變。大家要明白，即使既得利益者多麼想樓價繼續飆升；但正所謂「胳膊扭不過大腿」，中央三申五令「房住不炒」，最終孰勝孰負應該很明顯。早前，深圳官場大洗牌，市傳正是因為未能遏抑當地樓價狂升而下台謝罪。

再看香港，近月亦愈來愈多動作表明將會跟隨內地的房屋政策。最明顯就是增加供應，例如3月初運用《收回土地條例》回收元朗錦田南地皮；運房局長陳帆於4月中指不排除重提空置稅，鑑於上次空置稅於二讀時撤回，今次若重新立法，相信沒有人會再反對。

參考運房局數據，截至2020年12月底，已落成樓宇並取得入伙紙而未售出的私人住宅數目合共12,300伙，按年升24%。其中面積少於70平方米的空置單位佔「貨尾」總數約六成。而另一份由差餉物業估價署公布的《2021香港物業報告》則顯示，去年全港空置單位高逾5.23萬伙，空置率升至總存量的4.3%。該批空置單位，有10,352個屬於佔用許可證發出後、仍未獲發滿意紙或轉讓同意書。換言之，空置稅一經立法，上述近2萬伙新盤就有沽售壓力。

樓價長遠重回合理水平的趨勢顯然易見，然而重回合理水平，降幅又不一定會如1997年至2003年般跌足7成，保守估計是冧3成。講到底，小弟睇樓價跌，只是基於個人觀察所得而作出判斷，對與錯日後自有公論，惟各位看官宜自行辨別，正如開篇所講，做人要有「批判思考」。

東網產經專欄作者 林南冧