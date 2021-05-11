觀塘凱滙交樓　乘勢提價推165伙應市

市區新盤蜂擁推售，吸引購買力加速流入一手市場。除了各個全新項目之外，歷來最大規模的市區重建項目觀塘凱滙經已落成，現樓開放以來銷情暢旺，發展商乘勢提價加推單位應市。

●【多相】觀塘凱滙交樓 周五推1期餘下165伙發售

該集團聯席董事田兆源表示，項目兩期已取得滿意紙，5月發信通知業主收樓，累積已售出1,748伙，套現逾220億港元，單是5月開放現樓以來已售出35伙，套現逾5.5億元。

因應市場需求，昨日加推1期價單，提供108伙，間隔一房至三房，折實平均呎價23,882元，已輕微加價，折實售價978.94萬2,198.1萬元，呎價20,621至25,336元，項目累積加價幅度已達「雙位數」。本周五(14日)將盡推1期尚餘165伙發售，包括50伙招標發售。

發展商今日(11日)首度安排傳媒參觀現樓會所，面積廣達4萬方呎，提供室內、外泳池、宴會廳、健身室及兒童遊樂場等多元化設施。項目每方呎管理費為3.98元。

●黃竹坑站晉環加推160伙本周六發售

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站晉環，剛發出新銷售安排，將於本周六（5月15日）發售160伙，發展商將於本周四下午截止接受認購登記。該盤日前加推第4號價單，涉及160伙，並首度推出開放式戶，折實平均呎價33,980元。整批單位實用面積由289方呎至1,135方呎，折實售價由958.1萬至3,972萬元，呎價由30,610萬至38,698元。

該盤亦加推8伙於本周六起接受入標，截標時間為下周一。發展商早前透露，新價單在價錢上銷為提價約2%，加幅主要反映景觀及座向等因素。首推開放式戶中，入場單位為第1B座6樓B單位，實用面積290方呎，呎價33,038元。

●鴨脷洲逸南樓書已正式上載 料最快月內開售

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝稱，該項目設有開放式及一房戶型，其中開放式標準單位實用面積介乎183至186方呎，而一房標準單位實用面積則為242至264方呎，高層更設有4伙特色單位，實用面積為300至334方呎，連62至140方呎平台，其中2伙特色單位連218方呎天台，其預計關鍵日期為2022年10月31日。

項目設於國際金融中心1期的示範單位及售樓處將近完工，當中設有1個無改動示範單位，預計短期內開放予公眾參觀。

●THE HENLEY I擬下周進行次輪銷售 部分單位加價

市區新盤銷售暢旺，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I首輪銷售共賣出138伙，佔近70%首推單位數量，合共套現超過17億港元。由於銷情理想，料會加推新價單和第二輪銷售安排，當中部分高層向海單位會有所提價。

林預計，次輪銷售會於下周末展開，參照首輪銷售的市場反應，項目的海景單位和低層一伙單位皆十分搶手，故料次輪銷售將會增加相關單位的伙數，同時亦會推出小量高層一房、二房和三房單位應市。

此外，項目亦投資逾7,000萬元打造創新科技及智能生活系統，包括快遞機械人、清潔及消毒機械人、行李機械人、體溫檢測機械人，以及咖啡機械人等，為住客提供更安全便利和衞生的居住環境。

●沙田瓏珀山標準戶售近3085萬 再創新高

同時，項目再錄特色戶成交，標售單位為Queen Tower 1 26樓Villa B單位，實用面積為1,235方呎，連253方呎平台，成交金額逾3,217.18萬元，成交呎價26,050元。

●元朗尚悅‧天城洋房2,487萬元售出 呎價1.4萬

恒基地產（00012）旗下元朗尚悅‧天城，剛再錄得成交，實用面積1,777方呎的11號洋房，天台面積431方呎，前庭及花園分別114與138方，連車位成交價2,487.8萬元，呎價1.4萬元。項目開售至今累沽11座洋房，套現逾2.75億元。

●啟德MONACO盡推最後30伙本周六發售

啟德一手市況熱鬧。會德豐地產旗下區內MONACO，開盤至今累售354伙，套現逾43億元，發展商盡推項目最後30伙本周六發售，全部為三房連儲物房單位，實用面積678方呎，扣除最高19.5%折扣優惠後，折實平均呎價為25,401元。其中最低售價及呎價為2A座3樓B單位，折實售價1,631.9萬元，呎價24,069元。