「家當」遷英耗資6萬元　港人分享移民搬屋點最抵

移民海外由申請到獲批，一步一步實現後，很多人會開始為執拾搬屋煩惱。移民搬屋並不簡單，由了解需要，點算有多少物品需要搬運，到選擇合適的搬運方案，安排包裝和報關等，都不能掉以輕心。

工程師Howard一家在約3個月前由香港移居英國曼徹斯特（Manchester）。他憶述整個搬屋過程，由資料搜集、格價、上門收貨到運抵英國，用了逾8個月的時間，合共花約6萬港元。

他分享：「一開始不知從何入手，特別是找報價，因除了『家當』很多，還要搬運汽車和鋼琴。不同海外搬屋公司給出的報價差異大，內容和服務出入亦大，所以當時都有些擔心，不想好像我一個移英朋友在運費和運輸時間上失了預算。」

Howard最終選用了國際貨運格價平台的服務，他指出，「平台可以一次過比較海陸空運輸價錢和最低消費，又教我如何執箱。由於當時我在英國未有固定居所地址，所以該公司建議我運輸日常要用的物件用空運，大型非緊急物件則用海運，藉以省回英國的倉租。」

一站式國際貨運格價平台FreightAmigo總監謝凱澄(Ivy)表示，要開展搬屋計劃，第一步是想好需要搬運的物品，點算需要搬運的數量，從而獲得較準確的報價並採取合適的運輸方案。

1)如何決定攜帶哪些物品？

一般而言，移民人士宜攜帶一些在外國價格很高並且經常使用的物品。價格不高的物品則應避免攜帶，以免搬運費還高於物品本身價格。

再者，傢俬和電器不一定統統搬到海外，因有機會在外國買全新的產品更划算。而運送電器前，也要留意目的地的電壓和使用的插頭類型。

她續指，個別物件如鋼琴、樂器、床褥、梳化、玻璃擺設，大家未必懂得自己包裝，可使用搬屋公司提供的裝箱服務。

2)移民搬屋流程如何？

準備好要搬運的物品清單後，便可選擇搬屋公司，這涉及比較不同公司的商譽、服務、報價、運輸方案等。

選定公司後可安排報價。現時坊間通常有兩種報價方法，傳統搬屋公司一般需要上門報價，較花時間，但也可藉此評估需要搬運的物品，建議適合的包裝和運送方式。至於透過國際貨運格價平台，提供物品數量、尺寸和重量等資料，可快速地獲取報價。

確定報價和訂單後，整理好物件，並預約搬屋公司上門提取。搬屋公司會因應客戶情況安排存倉、專業包裝、進行報關手續等，然後開始運送。貨物抵達目的地後會進行清關手續，最後安排送貨到指定外國地址。

Ivy提醒，客戶最好已在目的地選好固定住所。若然客戶到埗後需要短暫住在酒店等地方，應主動通知，這樣公司可協助客戶尋找最適合的運輸方案，例如海運代替空運，從而讓客戶有更多時間準備新居所，並減省運輸成本。

3)搬屋報價包括甚麼？

大家要留意搬屋公司的報價細節中，運費以外，有否包含報關清關、稅項、倉儲、傢俬拆裝附加費、上落樓梯及大型物件搬運費等。傳統搬屋業界的收費未必透明，要小心最終付款時或失預算。

貨物保險亦是大家要格外留神的，因搬屋公司的報價可能不包括全保服務，萬一搬運過程中發生意外，貨物損毀，搬屋公司或只承擔部分賠償。

Ivy指，貨物保險極為重要，但大家很容易忘記這部分。該公司可替客戶購買貨物保險，價格由數百至數千港元，便可獲得一個安心保障。

4)海運運費一定較空運便宜？

不一定。運費計算根據起運地和目的地、貨物重量和尺寸、出貨日期等，有時候空運反而會比海運更便宜，且貨物更快到達目的地。

一般而言，海運移民搬屋需要搬運很多物品（例如連同傢俬）才划算。如果搬運量不多，空運搬運所花費的時間會較短，運費也有機會較低。通常由亞洲去歐洲或美洲，海運需時約30天，而亞洲區內只需幾天。

5)可採用混合運輸模式？

可以。坊間不同搬屋公司做法有別，以FreightAmigo為例，會建議客戶按物品急需使用程度而選用相應的運輸模式，例如到埗後急需使用的個人物品，可用紙箱運輸；不需急用的傢俬可使用貨櫃運輸。不少人會採用混合運輸模式，該公司亦會向客戶建議適合他們的運輸模式和成本方案。

6)移民海外運費預算多少？

收費取決於物件的大小、重量、價值、運輸模式等。以一個3人家庭為例，平均大概需要搬運20個紙箱、每個15公斤，由香港海運過去台灣或東南亞地區，大概預算費用約1萬港元；目的地為澳洲和英國，分別預算1.1萬和1.45萬港元；美國則要1.9萬港元。而整個移民搬屋費用主要牽涉運費、保險和關稅。

要留意的是，不少國家會對入口當地的物品徵收入口稅。然而，一次過因移民搬家而運到當地的物品，有完整報關下，通常會獲豁免繳稅。例如移民英國的第一年可以免稅運送使用超過半年的個人物品。

大家亦可自行在貨運格價平台上輸入需要運送的貨物數量，便可得到透明且快速的收費比較，不需像從前一樣，需要花時間上門報價。

7)哪些物品在寄運前宜先向搬屋公司查核？

視乎不同國家，部分日常生活用品受管制入境，需要進行申報及有進口數量限制。大家在寄運前謹記先向搬屋公司查核。

舉例，包含製冷劑的雪櫃和冷氣機、食品（特別是肉類、奶製品、海鮮、海味）、煙酒、藥物和健康食品、含有鋰電池的電子產品、包括撲粉的粉狀物、壓縮產品如噴髮膠、液體、木製傢俬等，都有可能被要求預先進行申報或申請通關文件。例如美國、加拿大、澳洲等地會要求木製品，包括木櫃、木箱等傢俬，需要先進行熏蒸處理並提供證明書，以預防境外害蟲入侵影響當地生態。

●物流服務趨多樣化

香港移民潮再現，即使未到搬屋的階段，小至如寄送續領BNO（英國國民（海外）護照）文件至英國，也可以使用不同寄送方法。

謝凱澄表示，透過其公司可以全程足不出戶：由專人上門收件到追蹤貨件，最快3天可把文件安全送抵英國。由於續領BNO的文件涉及身份證、護照、住址證明等私人文件，故此寄件服務的可靠性、快速性及準確性極其重要。目前該公司提供的寄送BNO文件服務收費最低176港元。

她續表示，無論商業或個人客戶都可以透過其平台安排一站式物流服務，舉例疫情下港人未能到外國探望親朋戚友，會特意越洋寄送生日禮物祝賀；又例如子女在外國讀書，父母會寄香港獨有的零食和即食麵過去；廠商也會寄貨辦給外國客戶。即使送件和收件地點均不涉及香港，例如在東南亞的廠商要出口至歐美地區，也可使用該公司服務。運貨模式包括海運、空運、速遞、鐵路運輸、貨車物流方案等。