超級乾旱來襲！萬物齊漲隱現憂　通脹恐更超預期

全球萬物齊漲未了，無論是「死物」的晶片、鋼銅、運費，抑或「生物」的玉米、橙、咖啡豆、牛肉等，皆出現不同程度的「惡化」迹象，接下來的通脹恐更超預期。

【玉米漲價隱憂再現 美產區超級乾旱】

牛肉、橙、咖啡豆可能不是每個人皆喜愛，相對之下，用途更廣泛的玉米漲價就更令人憂心，因它既是重要飼料，又同時能用於榨油和動力燃料。周二於芝加哥交易的穀物期貨多數報跌，僅玉米上揚，且連續第二天上升，主因是出口需求強勁及對美國部分地區天氣乾旱，可能會給近期播種的農作物帶來供應壓力，尤其另一生產大國巴西次季玉米產量已受天氣高溫乾燥影響。

有報道指出，「永久乾旱」或成為美國西部新常態，目前北達科他州、密歇根州玉米帶尤其陷於極端氣候，當地農民灌溉用水被完全切斷，嚴重影響收成，超過85%的玉米產量受到衝擊，使玉米漲價隱憂再現。事實上，美國西部乾旱已持續多年，形勢愈益嚴峻，尤其是即將到來的野火季節，將整個地區置於極高風險之下。據統計，加州有史以來最大的5場野火中，有4場發生在2020年，故專家警告今年很可能更糟糕。

據美國著名財經博客Zerohedge引述分析師Michael Snyder警告，美國本周水資源危機進一步加劇，因監管機構關閉了一個為農民提供灌溉用水的關鍵水庫。水資源危機迫使許多農民要摧毀部分農作物，以換取另一部分農作物的存活機會。已有農民預計，農產品減產將大幅推高價格，雜貨店或因未能轉嫁成本而蒙受損失。

當地分析指出，在各類農作物中，玉米產量尤其受創。美國農業部稱，截至5月11日，有96%的玉米產量都在乾旱地區。據悉，今年5月上半月是美國玉米帶30多年以來第5冷、第9乾，而截至5月9日當周，主要玉米產區的播種完成率已達67%，高於去年和5年平均水平，意味生長進入關鍵階段，任何意料之外的乾旱皆會引發嚴重損失。

正因如此，近兩個月玉米期貨價大升，每蒲式耳累漲1.6美元，升幅達22%，一度突破近10年高位。周二玉米期貨收漲0.9%，報每蒲式耳6.5825美元。中國對玉米的需求有增無減，4月進口達185萬噸，按年大增1.08倍；今年首4個月達858萬噸，按年升3倍。

【日本鋼企加價 越南限出口】

中國以至全球鋼鐵需求強勁，推動製鋼原料鐵礦石價格本月屢創新高。日本東京製鐵宣布，6月起全面調高鋼材價格，漲幅介乎9.5至17.6%，為連續3個月提價。外界預測，東京製鐵加價後，勢將帶動全球新一波鋼材漲價潮。由於東京製鐵的鋼材主要用於建築業，包括南韓浦項鋼鐵、現代製鐵及中國寶鋼等亞洲競爭對手，皆密切關注該公司的定價。

更甚的是，為平抑鋼價上揚，越南近日要求國內鋼鐵製造商增加生產，並罕有地限制外銷！對建築重要的熱軋鋼捲於越南的進口價格已漲破每噸1,000美元，創13年最高，年初至今累漲50%。越南是東南亞最大鋼鐵進口國，去年共買進1,320萬噸，主要來自中國。

為應對供不應求，澳洲礦商必和必拓宣布，其在西澳的鐵礦石項目未來數日投產，加上中國政府加強控制商品價格，使新加坡鐵礦石期貨周三回落5.7%，至每噸201.8美元；大連鐵礦石期貨亦挫4.4%。

【銅】

除了鋼鐵外，另一種建築重要原材料銅也出現「限出口令」！智利政府在修憲選舉中慘敗，由左派政黨主導修憲工作後，當地的銅礦業正面臨30多年以來最嚴峻的法規威脅，增添銅礦供應的風險，勢支持銅價續漲。倫敦期銅周二曾大漲1.2%至每噸10,496.5美元，周三仍於高位徘徊，再度逼近上周創下的10,747.5美元歷史高位。

目前智利修憲委員會的成員結構，使必和必拓(BHP)等礦業巨企面臨更嚴格的法規，營運環境相當不利，更可能要承擔最重的稅項。雖然修憲過程可能要花一年，但足以限制業界大規模投資。

國際鍛銅委員會（IWCC）表示，今年銅市場的供應缺口約50萬噸，明年料大致恢復供需平衡。綠色能源轉型推動需求上升，在缺乏新銅礦下，全球最大銅貿易商Trafigura和高盛均預期，銅價未來數年將升至每噸15,000美元；花旗料銅牛市進入第二階段，未來3至4個月會突破12,000美元。

【阿根廷遏通脹 暫停肉類出口30天】

環球糧食危機絕對真實，並正對外擴散！為應對本土物價失控式飆升，世界上第4大牛肉出口國阿根廷於本周初已宣布，將暫停肉類出口30天。

數據顯示，該國通脹在今年3月狂升後，4月按年計更飆至約46%，可想而知通脹情況多麼可怕，致使阿根廷政府證實，由於國內牛肉市場價格持續飆升，要採取緊急措施應對，在未來30天暫停出口，期間同時會實行其他舉措，以改善肉品出口的監管，限制投機活動並避免外貿逃稅。如果政策成功壓低肉類價格，出口禁令可能提前結束。

該國肉類出口產業協會就此表示，儘管物價上漲，但政府選擇關閉出口是錯誤的做法，將持續與政府協商。有專家估計，限制出口可能帶來2.4億美元的損失。

事實上，當地政府限制出口是無奈的決定，由於肉類成本不斷上漲，已困擾當地民眾數個月以上，加上經濟連續3年衰退，部分消費者已明言，無能力負擔國產牛肉。通脹顯然已削弱經濟增長和民眾的消費能力。數據顯示，阿根廷是全球消費物價指數最高的國家之一，今年首4個月的物價累升幅度達17.6%。

再者，該國近年擴大肉類出口，以協助肉品產業，惟內部供應減少，引來出口上升推高本土物價的困局。據當地統計局數據顯示，2020年阿根廷牛肉和牛皮的出口額為33.7億美元（約262億港元），因疫情關係，與2019年相比下降16.5%，主要出口到中國、德國及以色列。

該國總統費爾南德斯近日坦言，對物價上漲，尤其是食品價格上升感到擔憂。他抱怨阿根廷每月食用的20萬噸牛肉中，只有8,000噸是為國內消費者提供的。

誠然，阿根廷除了是牛肉出口大國外，也是牛肉消費大國，其價格上漲跑贏通脹，與去年同期相比，今年4月當地牛肉價格漲幅超過65%。

【倉儲需求旺 僅40%航運準時】

疫情帶旺物流需求，據戴德梁行數據顯示，去年倫敦的倉庫租金達到每平方呎24.9美元（約194港元），一年飆升13%，並超過了香港和三藩市，成為全球之冠；期內香港的倉庫租金較前一年低約10%，三藩市則大致平穩。

倉庫需求急增，主因是防疫封鎖措施下，消費者增加網上購物，促使零售商要加強配送服務，在合適物流站不足的歐洲情況更甚。在英國，已出租的倉庫面積大增了44%。在歐洲持有倉庫的Tritax EuroBox基金經理Nick Preston表示，市場對儲存空間的需求從未如此強勁，完全是電子商務和供應鏈優化所催生。

然而，物流需求強勁，船公司貨輪延期的情況卻嚴重，加劇了供應鏈困境，也削弱零售商和製造商想乘經濟復甦時提振盈利的努力，反而形成通脹壓力。據Sea-Intelligence ApS分析，3月全球貨輪只有大約40%能準時抵達港口交貨，平均遲到超過6天。雖然遲到情況比2月好，但遠不及前兩年，當時超過70%的貨輪都能準時到港。延誤現象是企業因應消費者需求好轉而大量補貨的結果，造成貨輪不足，並推高運費。

延遲交貨早在去年下半年開始，在今年初傳統淡季情況惡化。有時候，貨輪等待進入泊位，但已卸載的貨櫃滯留於塞得滿滿的碼頭等候處理，業界透露，塞港最嚴重的是南加州的洛杉磯港和長灘港，加劇了全球缺貨櫃的困境。有「全球航運晴雨表」之稱的丹麥航運巨頭馬士基表示，以往從上海運貨到洛杉磯通常是14天，如今要33天；航行時間雖無變，但要花兩倍的時間等待卸貨。該公司雖然投資數以百萬美元增加裝載量，但由於美國西岸擠塞，大部分裝載量無用武之地。

其他歐亞港口也有同樣問題，包括馬來西亞的巴生港、荷蘭的鹿特丹、希臘的比雷埃夫斯、英國的南安普敦，以及台灣的高雄港。

交貨延遲具蝴蝶效應，已從碼頭擴至鐵路站、貨車站和配送中心，不論是大型零售商、車廠，還是小商店都面臨供應不足，為了取貨，需要支付比去年高幾倍的費用。據反映乾散貨運費的波羅的海航運指數顯示，40英尺（即12米）貨櫃由中國運往美國西岸的成本，本周報價5,650美元，比今年初高出34.5%，較去年同期更高出2.28倍。

除貨運外，大宗商品的航運需求亦強勁，遇上全球貨櫃短缺及港口擠塞等，令航運業運費持續飆高。外媒報道，中國積極推動汽車產業與基礎建設等政策，帶動鋼材需求大升，並向澳洲、巴西增購鐵礦石，帶動大型散裝船海岬型船運費創10年新高，平均日租達到4.48萬美元，遠遠高於盈虧均衡點的2萬美元。

【晶片出貨期又拉長 豐田也停工】

論到供不應求及延期交付，怎能不提有「新石油」之稱的晶片！目前全球晶片荒問題愈演愈烈，再有大型車廠宣布停工。國際評級機構估計，「缺芯」將使汽車製造商在今年造成380萬輛汽車的產量損失。眼下這種情況已引起各國政府的關注，有指日本承諾擴大支持國內晶片製造業，預期在周五舉行的美韓峰會中，建立半導體的「夥伴關係」將成為重要議題。

車用晶片不足，已迫使多家國際車企相繼暫停生產。早前被視為未受晶片荒影響的日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）最新也低頭了，宣布受累缺芯，國內兩座汽車組裝工廠將於6月暫停生產。此次乃豐田首度因缺芯而下令工廠停工，共計有2萬輛汽車生產受影響，包括小型車Yaris及小型多用途車Yaris Cross和C-HR。

市場對晶片荒看法依舊悲觀。惠譽預測，缺芯將使今年造成380萬輛汽車產量損失，相當於全年銷售額5%。粗略以每輛汽車產值20萬元計，即涉額或高達7,600億元。該行相信缺芯很可能持續更長時間，影響超預期，許多汽車製造商在第二季面臨最嚴峻壓力。

研究機構Gartner在最新報告中也預測，缺芯將持續整個2021年，並在2022年第二季恢復至正常水平。全球最大的汽車零件供應商博世近日提到，未來數月仍有艱難時刻，可能會持續到2022年。

鑑於缺芯嚴重，據金融集團Susquehanna研究，半導體業界向晶圓代工廠下單後到出貨日的這段「前置時間」，在4月已拉長至17個星期，凸顯業界更急欲確保晶片供應。有見及此，日本將在今年的國家藍圖中加強先進半導體和電池的生產。日媒報道，當地政府希望加碼注資拓展半導體製造技術發展，並邀請美國龍頭製造商赴日設廠。日本目前握有2,000億日圓（約142億港元）的資金支持國內晶片製造業，將為國內先進的半導體和電池技術計劃投入更多資金。據悉，日本首相菅義偉的內閣計劃最快將在6月批准新增長戰略。

目前全球寄望台灣能加大半導體供給，可近期當地不但要應付旱災，更面對疫情惡化及電力不穩，晶片供應勢受影響。數據顯示，受惠全球經濟穩步復甦、需求回溫，加上原材料價格回升，助推台灣首季製造業產值達3.56萬億新台幣（近1萬億港元），按年增長14.62%，增幅創下2011年次季以來最大。其中，半導體產值達4,839億元新台幣（約1,353億港元），創下歷年單季新高紀錄。可一切於次季起了變化，天災人禍最終將加劇全球晶片荒。