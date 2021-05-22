虛擬貨幣大冧價　專業大戶為何入市掃貨？

虛擬貨幣本周「價崩」，惟不少虛擬貨幣對沖基金乘機入市。外媒報道，MVPQ Capital的經營者Felix Dian，基金規模約8,000萬美元，主要關注虛擬貨幣，據悉就算將5月大跌納入計算，今年升幅仍有42%。Dian透露，周三(19日)趁比特幣(Bitcoin)大跌至3.5萬美元時買入。

Chainalysis數據顯示，投資者一共斥約4,100億美元買入比特幣，而本周比特幣跌至3.6萬美元時，有3,000億美元的持倉屬於虧損狀態。

於倫敦運營ByteTree Asset Management的Charles Erith稱，在比特幣下跌時買入，認為3.5萬美元是合理的增持水準，他坦言比特幣是沒受監管，同時年輕的資產，惟他認為2018年的大跌不會重演。

Chainalysis數據指，專業投資者利用是次大跌作為入場的機會，相當於築底，大型投資者在周二(18日)和周三買入3.4萬枚比特幣，而之前2周，大戶們一度減持5.1萬枚。

Three Arrows Capital駐新加坡聯合創始人Kyle Davies直言，借錢投資虛擬貨幣的人都被清倉了，而其公司也於本周增持比特幣和以太幣，並指兩隻虛擬貨幣於一周內收復失地，他並不會感到意外。

Blocklabs Capital Management的創始人Loan Venkatapen則將大跌歸咎於過度槓桿的散戶，惟他避開比特幣，而買入以太幣、Solana及其他與去中心化金融動態有關的資產。他預計以太幣、Solana等生產性區塊鏈資產，將於未來幾個月挑戰比特幣的主導地位。