道指早段微跌　網紅股炒風蔓延期權交易

美國前總統特朗普接受外媒訪問時直言，他目前沒有投資美國股市，因為股價「已經很高」。市場繼續觀望通脹形勢，美股周二早段個別發展，道指跌22點，至34,607點；標指升8點，至4,235點；以科技股為主的納指升65點，至13,947點。

雲服務公司Fastly出現故障，導致多個該公司支援的網頁癱瘓，包括Reddit和英國政府網站等，股價早段跌0.2%，報50.65美元。

蘋果公司(Apple Inc.)好友、Wedbush分析員Dan Ives再次唱好Apple市值將上闖3萬億美元，可能是在12至18個月後。他看好該公司的軟件服務業務估值，將由現時約1萬億美元升至約1.5萬億美元。Apple股價升0.5%，報126.63美元。

有報道指，晶片巨頭英偉達(Nvidia)已向中國競爭監管機構提出申請，希望對方同意集團收購英國晶片設計公司Arm，惟可能需時1年至1年半審批。英偉達股價早段跌0.4%。

網軍近期炒起多隻股份，亦引發期權交易急增。一些投資者藉此進行加碼押注，冀從GameStop(GME)和AMC等股價飆升的走勢中獲取更大回報。交易員上周斥116億美元買入AMC相關期權合約，金額較SPDR標普500交易所買賣基金(ETF)、追蹤納指的Invesco QQQ ETF和特斯拉(Tesla)的總和還多。一些較受歡迎的期權合約，正押注AMC將升至100美元或145美元。AMC股價早段再漲5.5%至57.89美元。