【產經評論】金融科技反擊戰　港元命運恐生變

香港作為蕞爾小島，能成為全球樞紐，自詡國際金融中心，港元在國際的支付地位長期居首十位，可惜偏偏遇着政府鼠目寸光，長年蹉跎歲月，尤其金融科技發展一直欠缺全盤戰略規劃，不斷被內地城市及其他亞太地區爬頭，競爭力每況愈下。苦等到周二(8日)，才終於傳來金融管理局公布「金融科技2025」策略，冀能亡羊補牢。惟發展落後已成事實，今圖藉金融科技突圍反超前，必須抱着不勝則亡的決心，才能打好這場反擊戰！

經歷這次世紀疫情，國際商務及民間消費起了根本變化，視像會議、在家工作、網購、網上理財等需求大增，為金融創新提供十分有利的條件，亞太區包括上海、深圳、新加坡、日本東京等金融重鎮皆覬覦這個嶄新戰略產業，圖在制式、交易標準和市佔率方面，取得主導權。偏偏港府一直採取「佛系」態度，欠缺長遠策劃，金融業僅靠「北水」炒作和中企上市。如此下去，料不到幾年，香港國際金融中心可以壽終正寢，資金都直接進入內地市場投資去了。

對於金管局的「金融科技2025」，只能說遲來總好過沒來，當中最值得關注的是開始研究「數碼港元」，並參與「數碼人民幣」測試，若成功，不但可分享內地相關發展的成果，也能為未來港元聯匯制度的路向提供更多思路。始終美國銀紙任印，已令不少央行開始設法「去美元化」，港元聯匯這個歷史遺物，今時今日雖仍是金融體系穩定的基石，但不代表一成不變，若不謀後路，未來恐反過來作繭自縛，限制經濟發展，更何況如今內地已是全球第二大經濟體，更多長線資金流入以人民幣計價的股市和債，更多央行選擇以人民幣作為儲備貨幣之一，並以之作為交易結算貨幣。因此，香港藉金融科技因時制宜實屬應當。

雖則央行數碼貨幣仍具不少爭議，尤其在財產私隱、環保、與傳統貨幣關係等方面未有國際共識，但相信不會阻礙其成為未來金融科技的主軸，皆因數碼經濟必然是潮流。再者，數碼人民幣關係到人民幣國際化進程，香港有條作擔當重要角色，尤其測試跨境支付，以便日後能接軌其他國際貨幣。

對於認為港元聯匯牢不可破的人來說，須知道如今世界正處於百年未遇之大變局，中美爭霸，無可能留住美元霸權被「卡脖子」，金融脫鈎是大機會出現的事，導火線就是央行數碼貨幣，因它是全新產物，誰的技術成熟，誰就主導制式。以美國為首的7大工業國（G7），過去周末就提到要訂立標準制衡中國！誠然，即使疫情過去，全球面對龐大債務，經濟要發展，就必須做到全民精準消費，若是沿用目前的現金，根本起不了作用，因政府派一萬，總有部分會儲起，要全民皆花費谷經濟，須透過數碼渠道。觀乎此，央行數碼貨幣是在歷史巨輪下衍生出來，擋也擋不住。

身處夾縫的香港，別再想食盡中外茶禮，要確保生存空間，得全情配合大灣區戰略，在人民幣國際化上擔當好先行示範的角色，否則繼續當伸手黨做敗家兒，經濟民生無瓣掂，終日雞犬不寧，結果只會劣幣驅逐良幣，香港變死港！