銅價命運睇秘魯總統選舉　加稅左派略微領先

全球第二大銅礦供應國的秘魯，在過去的周日(6日)舉行第二輪總統選舉投票，部分點票結果顯示，提議對銅銷售徵收達75%重稅的極左派卡斯蒂洛，略微領先右翼對手藤森慶子，消息引發市場擔憂銅價將被推升，當地資產價格亦隨之暴跌。

綜合外媒報道，當地點算93.8%的選票後，卡斯蒂洛最新得票率為50.2%，稍微領先藤森慶子的49.8%，雙方差距為僅74,636張選票。尚未統計的選票有些是來自海外、並傾向於支持藤森慶子，但更多票數卻來自卡斯蒂洛更得人心的農村地區。

即使雙方票數接近，尚不能斷言輸贏，但市場明顯憂慮左翼政府上台的可能性，秘魯索爾曾跌2.5%，創下十年來最大單日跌幅，兌美元匯率創下歷史新低。秘魯股市周一(7日)重挫逾7%。

更甚的是，倘若擬向礦商研徵重稅的派卡斯蒂洛勝出，勢擾亂銅礦供應。最大產銅國智利在今年3月已經通過一項法案，對銅、鋰及其他金屬的銷售徵收3%的基本特許權使用費。智利和秘魯政府皆擬透過對礦企徵稅以解決貧富差距問題，正在引發市場對該行業前景的擔憂。

秘魯選舉結果仍未公布之際，倫敦期銅周二(8日)每噸跌0.87%，報9,859.75。