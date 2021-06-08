小心通脹升溫！美預警晶片荒明年更嚴重

困擾製造業一段時間的晶片短缺問題究竟會持續多久，各界各說各話，惟美國商務部長雷蒙多似乎較為悲觀，預警情況明年會更加嚴重，半導體短缺的問題將在未來一年繼續為市場帶來壓力，成為「日常的挑戰」。政府正與相關業界溝通，希望能夠提高供應鏈的透明度，幫助企業渡過難關。

為了確保供應鏈能發揮效用，避免產能錯配，她表示，正在努力幫助私人企業，確保下游行業向晶片供應商發出的需求訊號是「準確、最新和透明」，鼓勵企業合作共同應對問題。她續指，相關措施已取得一些成效，近日深受晶片短缺困擾的通用汽車(GM)，先前已重啟了一些因晶片荒而停產的工廠。

高盛亞洲首席經濟師迪安竹則表示，現在晶片供應鏈可能處於最壞時期，作為供應鏈下游的汽車業所受到的衝擊最大。而在主要的半導體生產地，如日本、南韓及台灣等經濟體，供應鏈明顯轉趨緊張，並且有延遲發貨的現象。

不過，他引述該行跟雷蒙多唱反調的分析指出，下半年情況會有所改善。雖然外界擔憂近日台灣的旱災疫情反彈，可能會影響到產業供應鏈，但目前為止仍未看到實質影響。半導體的生產過程要耗費大量純淨水，用於沖洗零件等，但目前當地正面臨半個世紀以來最嚴重的缺水問題，因而引發了擔憂。

迪安竹指，台灣的晶片生產確實「已經出現了幾次零星的中斷」，但到目前為止，還不足以對整體供應鏈造成重大影響。