通脹升溫持續！乾旱天氣導致全球糧價飛升

外媒報道，近期巴西和美國受乾旱困擾，導致玉米和大豆供應受限，全球庫存正在減少，穀物期貨價格在5月觸及近10年來高位，引發市場的緊張擔憂情緒。

農作物進入生長階段，天氣因素變得尤為重要。天氣不僅影響農作物的產量，還可能主導價格。近期，巴西乾旱導致玉米和大豆供應受限。此外，美國和俄羅斯農場也受到乾旱困擾，全球庫存正在減少。

穀物期貨5月觸及近10年來高位，引發市場的緊張擔憂情緒。即使這兩日穀物現貨價格小幅回落，仍處於相對歷史高位。

6月9日，芝加哥期貨交易所的玉米7月合約收報每蒲式耳6.9075美元，比前一交易日上漲1.58%。今年以來，玉米期貨價格累計大漲近40%。

對此，交易商表示，因為天氣預報稱美國中西部主要種植區將迎來更多炎熱乾燥天氣。美國是世界上最大的玉米生產國和出口國，玉米價格會根據作物的進展以及生長周期情況而大幅波動。

因此，消費者、生產者和貿易商都非常關注種植區域的天氣情況以及作物進展情況，以監測潛在的價格方向和波動性。

據報道，基金經理上周增持芝加哥期貨交易所的玉米期貨和期權淨好倉。這是基金經理們7周來首次淨買入，使得7月期貨合約上漲了11%，12月期貨合約上漲了12%。