寬鬆政策引發新股潮！美國今年IPO規模或破3000億美元

美股今年持續破頂，吸引大批公司在當地上市，搭上集資順風車！外媒引述Dealogic的數據顯示，美國今年至今首次公開發行(IPO)集資規模已達到1,710億美元(約1.33萬億港元)，不到半年就超越去年全年1,680億美元的紀錄。

企業獲得高估值上市，是推動IPO熱潮的主因，而背後的推手是聯儲局的低利率及貨幣寬鬆政策。這一波IPO投機狂潮，受益的不僅僅是傳統的上市公司，也有利透過IPO募集資金的特殊目的收購公司(SPAC)。許多知名的初創企業如內地最大的召車公司滴滴出行、美國網上股票交易平台羅賓漢(Robinhood)及電動車製造商Rivian Automotive皆準備推出數百億美元的IPO。預期今輪IPO熱潮將延至下半年，甚至明年才達到高峰。

資本市場的投資銀行與律師預期，在第3季結束前，企業透過傳統IPO(不包括SPAC借殼上市)將募集接近500億美元。據Dealogic數據顯示，截至6月15日的第二季，IPO募資規模已達241億美元。投資銀行預計，到今年底為美國IPO集資規模將會達到2,500億至3,000億美元(約1.95萬億至2.34萬億港元)、甚至更多，這是一個令人難以想像的驚人數字。

美國IPO能有創紀錄的規模，一大功臣是SPAC。據SPAC Research數據顯示，SPAC的上市募資僅在第一季便接近1,000億美元，遠高於去年全年的830億美元。即使不計SPAC，今年傳統IPO也可能是最豐收的一年，包括南韓電商巨頭Coupang等交易在內，今年以來的IPO集資額已經達到670億美元。

儘管最近SPAC的交易有所放緩，今年已成立339家SPAC，合共集資約1,050億美元，佔總IPO規模近2/3。去年SPAC的交易額還不到IPO總集資額的一半。投資銀行與律師還指出，資本市場的繁榮正在吸引更多公司上市，將使IPO在未來變得更加強勁。

Ropes & Gray資本市場部門主管Paul Tropp表示，由於SPAC交易激增，許多公司都認為這是上市、達到有吸引力估值的好時機，也認為這是更能引起公司興趣的另一種上市選擇。

另外，公司上市後，股價普遍有不俗升幅，亦支持IPO市場生機蓬勃。據Dealogic數據顯示，今年以來，美國公司IPO後平均單日升幅為40.5%，而去年同期與前年同期分別為 28.2%與21.7%。2021年公司IPO後平均一周的回報率為35.7%，高於去年與前年的32.2%及25.5%。