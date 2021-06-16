深圳鹽田港：月底有望全面恢復作業

全球陷入塞港夢魘，全球第四大、中國大陸第三大深圳鹽田港的港區已正式通知所有的客戶，作業量逐漸恢復當中，最快要到6月底有望全部碼頭恢復作業。貨攬業者表示，原本要進鹽回港的貨大部分都還在排隊等進場，現在手上的貨都「滿出來」，到月底才能全面恢復，急單還是要拉到別港口出貨。

深圳鹽田港港區通知客戶，「目前整體操作的能力，已經恢復到全盛時期的7成，堆場密度由100%下降到70%，有助於堆場作業區加快；6月15日起增加預約入閘口的拖車數量到每日8000輛，未來會再逐步提高」。

中國鹽田港塞港5月底因疫情衝擊，一度還先暫停收貨，雖然已經開始恢復收貨，然而，碼頭、櫃場作業區的作業速度還是全面減慢，等著進入港區作業的業者調度亂成一團。對於官方正式發通知，大家都抱著希望，由於已經過近半個月的時間，手中的貨愈堆愈多，期望能順利在6月底恢復正常作業。

鹽田港塞港事件已經是全球海運業目前最關注的消息，已傳出有貨櫃輪業者考量縮短到港的延誤時間，出現「跳港」或是「空班」情況，雖然收到客戶期望增加船班的要求求，碼頭作業區的供給一直無法增加，想提供運能也有心無力，全球貨櫃輪短期內運價易漲難跌。

中國大陸深圳鹽田港，原本鹽田港有20個作業碼頭，因為疫情本周開始運能減少近1半，因船期延誤、港區堆場貨櫃達飽和狀態，嚴重影響碼頭操作效率，鹽田港的船舶延誤時間拉長到12到15天，壅塞已經擴展到鄰近上海及廣州港口。