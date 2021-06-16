各區新盤錄大銀碼成交　西營盤頂層戶呎價逾4.1萬元

豪宅買家加速入市，帶動各區新盤湧現大額交投，其中特色戶承接情況標青，個別更創出項目新高價紀錄。

馬鞍山雲海頂層特色戶呎價逾2.8萬元售出

15 WESTERN STREET特色戶2588萬沽 呎價逾4.1萬雙破頂

一手市道氣氛熱鬧，高價交投湧現。萬科香港發展的西營盤15 WESTERN STREET，今日(6月16日)錄得2宗頂層連天台特色單位成交，其中31樓A室，實用面積620方呎，連484方呎天台，成交價2,588.4萬元，呎價41,748元，創出項目售價及呎價新高。

西南九龍維港滙I連沽兩伙 最高呎逾2.5萬元

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，今日(6月16日)連環沽出兩個單位。其中5座7樓C室，實用面積448方呎，售價1,139.27萬元，呎價25,430元。而5座6樓C單位，面積相同，成交價約1,084.8萬元，呎價24,216元。

大圍站柏傲莊III周日發售173伙 星期六截票

同時，項目亦推出46伙四房FARM COLLECTIBLES，由周日上午10時開始接受入標。當中首輪招標的13伙迎河四房雙套大宅，將於下周一(6月21日)上午11時率先截標，包括第1A座55樓A單位，實用面積1,676方呎，可享河景，其他12伙為8A座41至47樓A及B單位，實用面積分別1,210及1,269方呎。

何文田VAU Residence周六開售55伙 入場費逾499萬元

萬科香港發展的何文田VAU Residence周二(15日)晚發出首輪銷售安排，落實推出55伙於周六(19日)開售。該批單位實用面積由209至388方呎，包括14個開放式、33個一房及8個兩房戶，折實售價由499.8萬至946.2萬港元，呎價介乎23,175至26,773元。