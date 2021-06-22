中國紅豆價格飆升　促日本甜品轉用北海道豆

日本媒體報道，當地平價日式甜點使用的中國產紅豆價格，逼近20年以來新高點。進口商表示，因中國價高，加上加拿大紅豆產量不穩定，未來日本國內紅豆主要供給可能轉向國內。

中國產紅豆價升，因為中國政府補貼農民改種植收益高於紅豆的黃豆及玉米，加上日本為保護國內農戶，制訂紅豆的年進口配額。中國產紅豆在日本的價格目前主要為60公斤19,500日圓(約1,370港元)，比5月升22％，是自2001年6月的2萬日圓以來，是接近20年的高點。

今年日本紅豆的主要供給可能轉向國內。由於中國紅豆已失去「便宜」賣點，日本進口商表示，若中國紅豆價格持續高漲，雖然與日本產紅豆仍有價差，但料會提升日本產紅豆銷量。

此外，日本另一進口國加拿大2021年減少了一半紅豆的種植面積，也改種價高的黃豆及玉米。日本大型製餅企業社長場茂指，相比起加拿大面積減半的不穩定產量，若北海道的產量穩定，將會使用優良的日本產紅豆。

據日本農業省統計，2020年的日本產紅豆收穫為5.19萬噸，按年減少12％，國產紅豆的流通價格當前主要為30公斤1.3萬日圓(914港元)，持續處於2020年冬季降價後的水平。