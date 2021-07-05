斯程教育冀5年內貢獻母企利潤

彭一心接受東網訪問時透露，撇除董事酬金，新公司已達致收支平衡，目標5年內為母企貢獻至少1,000萬元利潤，並認為在新時代發展下，利用應用方式的學習模式將是未來大勢所趨。

斯程教育有別於傳統課後補習班和興趣班，主打網上環球課室，連接粵港澳大灣區、「一帶一路」與全球學生，並以英語教授公開演說和辯論訓練。作為斯程教育董事的彭一心指出，課程旨在訓練學童的分析力、判斷力、創意思維及解決問題的能力，讓學童更容易透過溝通解決問題，判別資訊真偽，同時學習不同國家文化，再應用在日常生活，惟現時的教育市場存在缺口，冀能填補市場的空間。

她又說，對象主要介乎6至18歲學童，來自6個地方，除了香港，還包括內地、新加坡、馬來西亞、菲律賓及美國，未來希望再趨多元化。

師資亦來自不同地方，主要是世界級大學畢業生。彭氏坦言，人力成本及課程設計屬公司最大的開支，佔比達65%，惟課程主要是網上教學，可省卻租金成本，故課程仍能以較大眾化價錢定價。另透露有意在現有資源上，走入高中學校，基於現有課程以英語設計，故只能選擇具備相應條件的學校，有信心2022至2023學年能成事。

她指出，新冠肺炎疫情令家長及學童更勇於接受網上教育，亦帶挈公司生意增長，未來會繼續在資訊科技平台的投入，以增加平台的功能性及擴大服務容量。

母企本身已承辦許多教育相關的工程項目，彭氏形容，現時是由硬件建設，拓展至軟件支援，加上母企在海外有不少業務，新公司在大灣區等潛力地區沿線發展，料收資源共享之效。