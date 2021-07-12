叫停合併！鬥魚：尊重市監總局決定　虎牙取消派息

鬥魚宣布終止與虎牙的合併協議，並表示尊重並將遵守中國國家市場監管總局的決定。

虎牙公司宣布終止與鬥魚的合併協議，並表示完全尊重國家市場監管總局的決定。虎牙公司董事會取消與鬥魚交易相關的2億美元現金派息計劃。

目前，騰訊已具有對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。如虎牙與鬥魚合併，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或者可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。經評估，騰訊提出的附加限制性條件承諾方案不能有效解決前述競爭關注。