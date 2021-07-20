東方日報B1：恒大風暴　華置當災

消息拖累恒大股價周一(19日)曾暴瀉17.14%，低見8.12元，為超過4年新低，單日市值蒸發逾210億元。

該企臨近收市發嚴正聲明，指出恒譽與宜興支行間的1.32億元人民幣項目貸款明年3月27日才到期，對於宜興支行濫用訴訟前保全行為，公司將依法起訴。可惜似乎沒有幫助，恒大收市仍挫16.22%，報8.21元；其票面息率8.25厘、2022年3月23日到期的美元票據，孳息率升至逾53厘；一隻票面息率5.9厘、2023年到期的在岸債券之報價亦插3.7%，直逼歷史低位。

聯交所資料顯示，恒汽主席肖恩6月28日和7月13日在場內共減持600萬股恒騰，套現3,321萬元，於恒騰的好倉遂由0.11%降至0.04%。

禍不單行的是，湖南省邵陽市住建局周一晚公布，即日起至10月13日，暫停恒大未來城項目及恒大華府項目的預售許可、網簽備案及預售資金撥款，批評該兩個項目的監管金額與實際銷售金額不符，「存在帳外收存和使用挪用預售資金的行為，蓄意逃避監管」。

即使恒大物業預告今年上半年純利按年增約七成，又有傳恒大正與投行探討讓樽裝水業務恒大冰泉明年來港上市集資數億美元，香港股票分析師協會主席鄧聲興指，現時恒大似乎較年初更差，加上中央較以往更有信心能承受企業爆煲問題，「大到不能倒」時勢已過去，恒大尋找新融資去還舊債更艱難，呼籲有貨的小投資者盡快沽出。

華置去年底止持有8.6億股恒大，佔後者6.49%權益。華置本月上旬又披露，按恒大6月30日收市價(10.12元)作初步評估，料今年上半年公平值變動所產生的未變現虧損約41.1億元，將錄為其他全面支出，而其恒大持股的公平值變動累計未變現虧損短短半年飆5.26倍至約48.9億元。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑預期，華置盈利在下半年更受恒大股價影響，令公司風險上升，不推介投資華置股票。