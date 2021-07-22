東方日報B1：深圳二手樓冧價15%　創業板「大時代」

中美刀來劍往之際，為國家積蓄資本的經濟引擎深圳市，遏抑樓市炒風漸見成效，二手樓價不夠6個月跌15%，股市卻進一步重返2015年「大時代」雪崩前的高位，究竟在形成家庭財富流向股市的良性循環，或只是泡沫轉移，正考驗當局的能耐，國有券商則呼籲民眾理性，莫胡亂高追。

內地嚴控樓價下，深圳今年2月出台「二手房成交參考價」措施。易居房地產研究院指，深圳今年1月二手樓價升至每方米逾7.24萬元(下同)的新高後，6月回落至6.15萬元，不夠半年累跌逾15%。

深圳打擊炒樓手段包括嚴查買家身份及資金來源、違規者不准在市內買樓甚至租樓，而二手樓參考價則起源於之前深圳二手樓比一手樓貴的異象，以資訊透明化遏抑新盤炒風。易居指出，深圳、寧波、成都和西安4個推行上述制度的大城市，6月份整體二手樓指數按年升幅為8.1%，比起2月份已壓縮兩個百分點，若跟推城市增加，將連同收緊信貸等政策，增強樓價下行壓力。

之前已有報道指，深圳上月二手樓成交跌穿3,000宗，按年銳減逾70%，連續3個月低過5,000宗的「榮枯線」，即使與新盤增加吸走購買力有關，但整體樓市成交行情向下，一些中介門可羅雀，甚至關門大吉。

與此同時，有傳深圳將調整二手樓交易流程，所有成交通過資格審查後，才能生成政府系統的深圳市二手房買賣合約(網簽)，完成後不能修改。業界相信，這是以堵塞買樓資格審查漏洞去收緊調控，因為房策新規的執行認定通常以網簽時間為準，因此以往在調控新政策發布後，某些中介會提前網簽部分樓盤，確認買家後再修改網簽合約上買方的資料。

深圳作為全國經濟引擎，一直吸引五湖四海的人落戶打拚，樓價向來領跑全國，縱然上半年大幅回落，但上月按年升幅仍達8.7%。易居亦指，全國70個城市中，25個二手樓價指數按年漲逾5%，屬「房價偏熱」，而最熱的10個城市除了深圳，還包括廣州、上海、北京、寧波、杭州。

交銀國際分析員謝騏聰認為，內地主要城市上半年樓價升幅已超出國家調控目標上限 ，調控勢必從緊。然而，深圳等地的二手樓參考價不太可能在全國大範圍實施，皆因深圳地產供不應求的嚴重程度舉國罕見，而且該制度的實際效用只是提高按揭門檻，長遠難阻「有實力的買家」繼續入市。

他預期，內地樓價全年升幅仍會介乎4至6%，皆因當前地價仍然高企，發展商就算不賺錢，樓價也難大跌。內地調控發展商槓桿並非刻意打壓他們，更多是希望「放水」的資金進入實體經濟，因此人民銀行早前降準，貸款市場報價利率(LPR)卻不變。

深市周三鋰電板塊表現搶眼，寧德時代飆逾5%；晶片及水利概念股做好；母嬰概念股亦見炒上，其中共同藥業升3.21%，西部牧業則漲2.8%。內地自5月公布三孩政策後，國務院提出多項鼓勵生育措施，降低生育、養育及教育成本。國家衞健委預料，中國今年出生人口和生育水平均呈現下降趨勢，目標到2025年，人口結構逐步改善。

不過，市場交投仍見熾熱，兩市成交重返超過萬億元，按日增逾25%至1.2萬億元。外資透過滬、深股通共錄淨買入31.18億元，連續3日錄得淨流入。另外，人民銀行為維護銀行體系流動性合理充裕，周三開展100億元7天期逆回購操作，利率繼續企穩於2.2厘，另有100億元逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

展望後市，萬和證券指，內地當局對下半年貨幣政策的定調尤為重要，而美國聯儲局的議息會議對全球流動性有重大影響，其邊際變化也將對流動性帶來較大的波動。海通證券維持滬綜指在3,300至3,800點區間上落的判斷，資金輪流炒作半導體、新能源、生物醫藥、釀酒及三胎概念股，建議投資者「炒股唔炒市」，「以低吸為主，盡量不要高追」。

北京馬曼然資產管理公司董事長馬曼然表示，大宗商品價格上半年「漲得有點多」，認為下半年有回落風險，由於美國一旦收緊流動性，大宗商品價格將首當其衝而下跌，故要留意大宗商品相關股份的風險。然而，產業中游的公司卻可能因上游價格降低而受惠。