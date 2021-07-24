全球缺「芯」！繼車用晶片後　智能手機晶片供應恐中斷

全球晶片短缺，市場預期問題將持續至2022年，汽車製造業首當其衝，雖然在業界努力下已逐漸恢復正常，但智能手機製造業或接火棒，恐怕連帶波及一系列電器和工業設備的供應問題。

ING大中華區經濟學家彭藹嬈表示，汽車業今年遭受的打擊最大，但汽車業的供應可能很快改善，因為中國吸收台灣產能無法滿足的部分需求。由於先前停電和新冠肺炎疫情打亂台灣工廠生產和港口營運，台灣半導體公司因此提高在中國積極建廠，提升產能，晶片短缺也成為中國經濟增長5%的動力之一。

她表示，台灣半導體業正在為汽車量身訂做晶片，因此短缺問題應該在幾周內解決，但其他電子產品的晶片短缺問題依然存在，預期手機製造商將成為下一個面臨晶片供給中斷的領域，或會延後一些新智能手機的出貨情況。

此外，業內人士警告，現階段採購晶圓仍有難度，全球最大的半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)本周上調營業收入財務預測，主因是台積電及英特爾等晶片巨頭積極提高產能而採購設備。

Akhan Semiconductor行政總裁Adam Khan認為，大範圍的供應鏈緊縮，可能會持續到2022年第二季。發展人工智能(AI)超級運算的公司Cerebras Systems行政總裁Andrew Feldman也指出，供應商新晶片和零件的交貨時間長達32周。

彭表示，虛擬貨幣礦工尋找收購二手晶片產品，意味着半導體短缺問題沒有消失。遠距離工作以及對手機等電子產品需求不跌，晶片需求正在增加，預計也將刺激半導體產業的投資和業績增長。

今年迄今為止，美國賓夕凡尼亞州費城半導體指數漲幅達16%，優於納斯達克指數的13%漲幅。VLSI Research行政總裁Dan Hutcheson估計，今年晶片產業可能會增長21至25%，電子業正處於2010年以來表現最佳的一年。