致富智庫：唔想中伏？學識呢10個網購小貼士啦！

香港政府派發的5,000港元電子消費券，可用於本地實體商店、本地網店或網購平台，首期2,000元已經在8月1日送到大家手上，轉眼已經過了將近1星期，你又採取甚麼消費策略呢？慢慢使、已經用完，定係使凸要自己「貼錢」埋單？

事實上，疫情爆發後，愈來愈多人上網購物，因為網購選擇多又方便，在沒有時間及地域限制，每日24小時都可以隨個人喜好任意購買。政府統計處在4月出版《主題性住戶統計調查第73號報告書》就去年港人使用資訊科技、網絡普及和網購等活動趨勢進行分析，調查顯示，15歲及以上人士於統計前12個月內曾經網購的比率，由2018年35.8%，上升至去年的43.1%，反映網上購物日趨普及。

因為便利，你會否一不小心將網購變成「妄購」？用網購得來的物品將屋企推積如山，儼如一個小型貨倉呢？不想網購失控甚至成癮，大家可以參考以下10個小貼士，做個精明消費者。

【1、認清自己網購目的】

網上世界選擇實在太多，在網購前，你可以先想想點解要購買該種產品，並可再按個人需要羅列出一個清晰的購物清單，以便有效控制自己的購物意欲，分清楚甚麼是純粹想要？甚麼是真正需要？你又是否為了減壓而胡亂購物嗎？

網購要學懂「忍手」，不要為買而買，要抵得住購物誘惑，避免重複購買、衝動消費，或者買下大量不需要的東西，最終「碌爆卡」或變成負債，是何等無謂呢！

【2、選擇信譽良好的大型網購平台】

要避免購入質素參差的產品，在網購時，建議在信譽良好的大型網購平台訂購產品，或選用相熟及由親友介紹的商家，而不宜單單參考網民評價。如果第一次光顧該網店，更應做好功課，先行了解一下賣家背景、商譽及網評等。

若是網上小店便要格外小心，據網絡專家指，原來網址「https」跟「http」有明顯分別。以「https」為首的網址屬較安全的連結；若網頁只以「http」呈現或瀏覽器對網頁彈出警告字句，便不應繼續瀏覽該網址，更切勿向該網頁提供任何個人資料。

【3、貨比三家嚴選抵價產品】

面對「平到你唔信」的減價貨，應該停一停、諗一諗，該產品的來源？會否屬於假貨？盡可能選購曾在實體店購買過的產品，以減低產品落差，並留意價格是否合理，避免購買了價值不符的商品。需知道網購無實物參考，購買特價品時更應特別提高戒心，以免因小失大。

至於購物優惠可謂五花八門，但很多時有購物限制或設有時限，例如要購物達到指定金額才可使用優惠，變相很易超出預算，而限時則少了考慮的時間。因此，消費者宜自行設定每個月網購的消費額上限，並於網上搜羅及進行比較，最好貨比三家，以找出市場上的真正抵價，此舉可減少因為享用優惠而過度消費，到月結單殺到時才驚覺超支。

【4、主動出擊搶優惠更慳家】

上面提到要小心揀選減價貨，但換個角度，作為精明消費者可以主動出擊，例如如果有特別喜歡的網站，可考慮登記成為會員及訂閱其電子通訊，以取得優惠的第一手資料。

同時，可留意個別網站會定時提供折扣碼，買家只要於結帳時輸入便可得到折扣優惠。更值一提是大時大節往往是掃貨的好時機，網店為刺激銷路，會有不同優惠、贈品或免運費等活動，部分更容許事前將商品加入購物車作為預購，如此一來就可以慳上加慳。

【5、海外商號或難以追討】

網絡世界無遠弗屆，不少網站設有「地區／語言」選擇，以滿足全球消費者。網友要留意即使選擇消費地區為「香港」，或者網站顯示「.hk」等字眼，亦不代表該網站由香港商戶所營運。

網購時，應仔細瀏覽網站內容，包括參考「關於我們」、「付款資料」、「條款及細則」或「聯絡方法」等等，了解商戶的具體資料。有曾經中招的網友提醒，在網頁標示貨品價格為港幣，但結帳時卻以其他貨幣結算，最終被要求支付額外的匯率差價，失了預算之餘，亦令原來開心購物卻換來一肚氣。事實上，假如經海外小店購買，當中遇到問題時，或難以跟進及追究，買家需自行衡量風險。

【6、預先了解退貨條件】

講到底，網購只能依靠商戶提供的相片及文字描述，一旦「扑槌」購買後覺得貨不對辦，又或當見到貨物時，會因與想像有出入而想退貨。不過，要注意大部分購物平台就退貨事宜都會設有不同限制，普遍只接受因自然損壞的貨品才作出退貨申請。如果選擇無理由退貨，就算店主願意，買家或需自行承擔運費等開支，故購物前應要三思，並要預先了解網店的退貨條件。

萬一要進行退貨或售後跟進，購物時，記緊保留交易紀錄，並將對話紀錄自行「留底」，以防日後出現爭拗時有據可依，並盡早聯絡網店的客戶服務處理。

【7、時刻保護個人資料】

網購少不免要提供多項個人資料，例如，在網上付款過程中，有機會將信用卡資料透露予他人或第三方支付平台；交易過程中，亦需要提供聯絡電話及地址等個人資源，以安排送貨。

不過，個人資料於購物時一旦外洩，輕則可能會被用作推銷之用，重則甚或導致帳戶被駭，後果可以很嚴重。所以，網購時應小心保護個人資料，包括，選用可信的第三方支付平台、留意交易是否透過信用卡公司授權的頁面完成、使用後備電話號碼作聯絡電話，選擇到門店或寄存點取貨，避免披露個人地址，均有效減低個人資料外洩。

【8、安全付款最為重要】

部分網購平台為方便日後買賣交易，容許買家保存個人支付方式，但用戶可自行決定是否儲存信用卡或PayPal等帳戶資料。

如果常用信用卡支付網購產品，更應建立雙重認證(2FA)步驟或非持卡簽帳通知，又或選用PayPal支付，以避免簽帳時要披露個人及銀行帳戶資料。

【9、退貨或轉售以減低損失】

一名美國認可理財策劃師曾經指出，原諒自己的揮霍行為，並嘗試在錯誤中吸取教訓，是改善過度消費的第一步。萬一不幸做錯消費的決定，買了不合用的商品，可嘗試透過退貨或轉售等方法，以減低損失。不過，更實際的做法，必然是在購物前，做好規劃預算，嚴控購物開支。

【10、使用扣帳卡可享兩大好處】

虛擬銀行競爭激烈，各銀行亦紛紛推出Debit Card(扣帳卡)產品完善銀行服務。Debit Card可稱為扣帳卡或借記卡，跟信用卡同樣有卡號、CVC等，但兩者分別是扣帳卡會連接銀行戶口，交易時會直接於特定戶口扣除款項，戶口餘款不足就不能完成交易，所以絕對不會出現先洗未來錢的情況，更易掌握自己財政狀況。

視乎各間銀行安排，部分Debit card於開戶時已自動配備，部分則要另外申請。為求吸客，個別銀行更推出網上購物現金回贈優惠，且回贈將以現金支付而非購物積分，賺取現金回贈後可用於繳交其他生活雜費等開支，用途更為廣泛。

網購無疑相當便利，可以足不出戶就買到心頭好，但同樣陷阱處處。為免招致損失，大家下次購物時，不忘提高警覺，就可以開心網購了！