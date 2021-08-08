【向世界錢進】澳洲開綠燈　港人想移民要過幾關？

澳洲政府去年宣布給予港人特殊移民政策，近日更明言接納英國國民(海外)護照(BNO)申請，以及會優先審批港人移民簽證申請，市場預期可令審批時間大為縮短。澳洲本身已有不少港人留學生，亦是工作假期的首選地，現時進一步推出便利措施吸引港人移民，或會掀起新一輪移澳熱潮。

當地內政部表示，目前以最優先次序審批香港特區護照或BNO持有人的澳洲永久技術移民簽證申請和其擔保申請。其中，持有BNO港人的畢業生簽證和臨時工作簽證獲確認延長至5年。當局表示，去年7月9日已持有臨時技術簽證或畢業生簽證的BNO持有人，已自動延長簽證5年至2025年7月8日，此後獲批以上簽證人士同樣可居留5年，簽證期限屆滿前有申請永久居留的途徑。當地自由黨籍參議員帕特森表示，為港人開闢優先審批簽證的渠道，令他們更容易申請和在澳洲居住。

澳洲政府於去年8月正式實施港人簽證的新措施，受惠的包括申請或持有臨時畢業生簽證、臨時技術簽證及在澳洲求學的港人。獲延長簽證或將來獲得5年簽證的港人，只要通過所有相關的品格、安全和健康檢查，居留滿5年後即具申請永久居留權的資格。如在偏遠地區學習並選擇在當地工作生活，獲得永久居留權的時間更可從5年減至3年，加快申請永久居留簽證。

到澳洲生活令人嚮往，當地自然風景秀麗，醫療和教育具備質素，生活步伐不會太趕急，自然吸引愈來愈多移民定居，增加對住屋需求，樓價亦跟隨水漲船高。

澳洲房地產網站Domain報告顯示，6大城市的樓價已連續3季破頂，其中悉尼、坎培拉、霍巴特和達爾文的樓價，去年都上升了超過20%。澳洲人口最多的城市悉尼在過去3個月，平均每天樓價上升超過1,200澳元，樓價中位數達到創紀錄的141萬澳元(約811萬港元)。

澳洲央行在8月初維持指標利率於0.1厘的歷史低位不變，自住物業按揭利率處近年低位，使業主供樓成本大減；加上當地經濟復甦步伐強勁，基建增加，於是推高各地城市樓價。然而，疫情反彈仍有機會令當地國內生產總值(GDP)在今季出現倒退，央行認為經濟仍要高度寬鬆貨幣政策等來支持。

世紀21奇豐(國際)物業合夥人文慧詩表示，澳洲因疫情受控，租金回升，布里斯班和西澳樓市在過去12個月表現不俗，預期隨着疫苗覆蓋率提升，澳洲樓市下半年繼續穩定向上，當中尤其以將有大型新盤落成的黃金海岸值得留意。

市場認為，有着陽光與海灘的黃金海岸，不僅是旅遊勝地，亦是澳洲人喜愛定居的地方，令當地租務市場活躍，加上樓價相對悉尼和墨爾本呈現「低水」，故此或有較大升值潛力。

房地產研究機構CoreLogic截至今年7月底數據顯示，澳洲5大首府城市的樓價按年上升14.9%，其中尤以悉尼樓價表現最佳，上漲逾18%，跟隨其後是布里斯班(包括黃金海岸)，樓價按年上升17.3%。

●加拿大今年新增永久居民有望創新高

澳洲以外，加拿大也是另一個備受港人歡迎的移民國家。加拿大移民部長曼迪仙盧表示，今年加拿大有望實現新增40.1萬名永久居民的目標，打破1913年40.081萬名的歷史紀錄，創歷史新高。而在今年6月，加拿大移民部門處理4.51萬份永久居留申請，同月，加拿大迎來了3.56萬名新永久居民。

加拿大聯邦政府目標在2022年和2023年，每年將增加1萬個新永久居民配額，使新永久居民目標分別達到41.1萬和42.1萬名，以應對去年未能達標的情況。受新冠肺炎疫情爆發影響，加拿大去年僅吸納18.4萬名永久居民，較34.1萬名的目標大幅落後。

加國早前宣布新增兩項港人永久居留途徑，3年內在加國大專畢業或工作均可申請。第一種途徑是申請前過去3年內從加拿大認可的專上教育機構畢業，而最少一半的授課時間需要在加拿大，但不論是親身或網上授課均可。

另一種途徑是申請者需要在申請簽證前3年內，在加國全職工作至少一年，或透過兼職獲得相當於一年的工作經驗，並需要在申請前的5年內曾在加拿大認可的專上教育機構畢業或在外國取得相等資格。不過要留意，全職學生的兼職或自僱人士的工作經驗不在計算之列。

近日有市場調查發現，加拿大將會成為香港和內地人熱門移民國之一，而這些人大多數是富裕、受過良好教育、英語相對流利。年齡層方面，有意移民加國的港人相對年輕，較多為36歲至55歲。

由於移民政策吸引，加國樓市亦見熾熱，但同時衍生出高處不勝寒的憂慮。外電透過計算樓價與租金比率、樓價與收入比率、家庭信貸增長率等因素後，發現樓市泡沫最大的5個國家依次為新西蘭、加拿大、瑞典、挪威及英國，目前部分指標已高於2008年金融海嘯前的水平，泡沫風險正不斷上升。

根據加拿大房地產協會(CREA）統計，整體加拿大平均樓價在今年6月為67.9萬加元(約421萬港元)，按年上升25.9%。其他較為港人熟悉的地區如大多倫多地區，樓價比去年同期上升了19.9%，平均樓價達到105萬加元(約651萬港元)；大溫哥華地區的平均樓價升至117.5萬加元(約726萬港元)，按年上升14.5%。