移居澳洲稅制需留神　早作規劃少「澳」惱

如果要選一項移民最令人苦惱的事，不得不提稅務處理，畢竟港人習慣了香港的稅制簡單，當面對移民目的地繁複之稅制自然大感煩惱。更甚是不少西方發達國家普遍採取全球徵稅，逃避絕對不是解決方法。其中，澳洲是港人移民的熱門地方，今期《向世界錢進》邀請了理財專家來分享澳洲稅制要留意的地方。

根據政府數據，截至今年中，香港居民淨移出近9萬人，不過，又有幾多個人了解外國的稅制與香港有異？當中，屬熱門之選的澳洲與英國一樣，是全球徵稅的國家，稅務居民要為來自澳洲及海外（包括香港）的收入交稅，有別於香港的按地域來源原則徵稅，來自香港以外的利潤不用在香港課稅。

有見及此，香港財務策劃師學會主席李澄幸建議，有意移民人士應盡早做好稅務規劃，例如聯繫和委託會計師及稅務顧問，釐清移民後的稅務影響，既要在出發前做好準備，「落地」後亦有專業人士協助報稅。

此外，大家亦要檢視持有的資產，在可行情況下處理已大幅升值的資產，如先行沽出或做估值報告。同時要優化資產持有架構，舉例未必以個人名義或公司名義持有，透過家庭信託或保險架構持有資產也值得考慮。

至於移民前後的理財規劃，他則建議，聯絡理財策劃顧問，因應澳洲資本增值的稅務規則而調整長線投資策略。

李澄幸表示，澳洲個人稅制的特點是全球徵稅，符合當地稅務居民定義人士（在7月1日至翌年6月30日的稅務年度內，於澳洲居住滿183日以上），其環球收入，包括工資、資本增值、利息、股息，以及租金等均需報稅。澳洲的入息稅率較香港高，課稅年度收入在1.82萬澳元（約10.4萬港元）或以下不用納稅，超過1.82萬澳元則開始需要交稅，稅率介乎19至45%，較香港為高。

其中，收入介乎1.82萬以上至4.5萬澳元（約10.4萬至25.8萬港元），超過1.82萬澳元的收入部分的稅率為19%；收入在4.5萬以上至12萬澳元（約25.8萬至68.8萬港元）之間，稅款為5,092澳元（約2.9萬港元）連同超過4.5萬澳元部分按32.5%稅率計算金額；收入12萬以上至18萬澳元（約68.8萬至103.1萬港元），稅款為29,467澳元（約16.8萬港元）連同超過12萬澳元部分按37%稅率計算金額；至於收入超過18萬澳元，稅款為51,667澳元（約29.6萬港元）連同超過18萬澳元部分按45%稅率計算金額。

李氏補充，在計算資本增值上，澳洲有比較特別的規則，包括持有資產一年以上，資本收益可有50%折扣；主要居所可獲寬免（Main Residence Exemption）；以及每年淨資產虧損可以用在下一年度扣減資本收益之用。

對香港人而言，或會比較關心如何處理已累積較大升值幅度的香港物業。李澄幸建議，大家不妨在移民前做估值報告，以移民時的價格作為未來基礎價格（Base Price）來計算資本增值幅度。

原因是持有澳洲以外的資產會在移民人士成為澳洲稅務居民當日，以市場公允價重新估值，亦即移民前的資產升幅即使在移民之後出售，也不會計算在應課稅的金額內，該做法有別於英國，亦對移民人士較公平。

另外，要注意的是，儘管澳洲沒有遺產稅，但不代表遺產繼承人完全沒有稅務責任，例如該人士有可能仍要就資本增值需要所納稅。

●強積金料被視為海外收入

與香港及美國之間一樣，香港與澳洲目前沒有雙邊雙重徵稅協定，這意味澳洲稅務居民源自香港的收入有機會被雙重徵稅，即在香港根據香港的地域來源徵稅原則被徵稅，以及在澳洲根據全球收入原則被徵稅。話雖如此，如果移民人士已向特區政府繳納來自香港收入的稅項，有權向澳洲政府要求抵銷稅項。

李澄幸建議，如果移民人士有任何在香港的收入，而又有繳納香港的稅項，應自行保留紀錄，並向澳洲申請稅收抵免（Tax credit），有機會避免雙重徵稅。然而，香港的強積金或退休計劃，或會被澳洲視為海外收入而需要納稅。

事實上，不少人會因移民，而提取強積金以減免日後的煩惱。根據積金局數據，去年4月至今年3月底的年度，以「永久離開香港」為由提取強積金的涉款達65.67億元，按年增逾27%，為有紀錄以來最高。

●50萬臨時簽證持有人疫下離開澳洲

澳洲移民問題聯合常設委員會的調查報告顯示，新冠肺炎疫情爆發使該國被迫關閉邊界。自2020年3月以來，有超過50萬名臨時簽證持有人離開澳洲，當中有很多是技術工人，海外移民淨值繼續處於負值，預計在2021至22財政年度還有7.7萬人將會離開澳洲。

該報告又指，澳洲在缺乏技術移民以及失業率低企下，就業市場出現嚴重人才短缺，影響企業生存能力。為了解決問題，委員會建議減少申請技術移民簽證的繁瑣事項，包括簡化簽證申請系統，創建更靈活的勞動力短缺識別程序，並呼籲澳洲政府應為持臨時技術簽證者提供獲得永居的途徑。

委員會認為，澳洲政府應着力吸引更多海外留學生在澳洲發展，建議讓合資格並獲得僱主擔保的留學生，申請永久居留所需的工作經驗由3年，縮減至兩年。

這對於有意移民澳洲的港人而言，無疑是好消息。事實上，澳洲亦已宣布優先審批香港特區護照和英國國民（海外）護照（BNO）持有人的臨時或永久技術移民簽證，僱主擔保、州政府擔保及獨立移民申請等渠道的申請人都可受惠，市場預期這些類別的簽證審批時間可以縮短一半以上。