鄺紫珊：電動車大熱　迎黃金10年

全球都積極朝着減碳及新能源的方向發展，電動車在綠色產業中扮演很重要的角色。根據國際能源署的數據顯示，至2030年，預計全球將會有1.45億輛的電動車，較2020年的1,000萬輛增加至少13倍。在各國政策大力推動，及市場使用度大幅增加的高速發展下，電動車將邁入黃金10年，而電動車概念的投資機會更不能錯過。

電動車產業商機非常龐大，而全球電動車的車用電子市場也同樣受惠，包括電動車輛系統、駕駛系統、車身系統及車載資訊等。有研究機構估計，全球車用半導體2020年產值約367億美元，估計至2025年將達693億美元，而到2030年，估算可超過1,000億美元，複合年均增長率為10.6%，顯示其步入高速增長的時期。

隨着電動車愈來愈普及，也帶動電動車電池的商機及相關的供應鏈，包括電池、充電樁、車用晶片、自動駕駛及汽車共享等，其中對電池及汽車材料供應鏈的需求上升更是迎來前所未有的發展，進而引發鋰、鎳、鈷、釹等金屬價格大幅上升。

受疫情影響，半導體產業的材料及生產雖受影響，但似乎市場對電動車的需求並沒有減少，即使疫情，全球電動車的銷售量都有出現爆炸性增長，需求增長更是超出預期；加上美國及歐洲各國政府政策扶植，讓電動車行業能在未來10至20年穩步長線發展，相關供應鏈也同步受惠，建議可考慮投資與電動車及其相關產業的ETF，以捕捉電動車產業的投資契機。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊