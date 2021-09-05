麥嘉嘉：太陽能產業擁發展優勢

「碳中和」已成爲各國的戰略目標。中國落實碳達峰、碳中和目標，確保2025年非化石能源消費佔天然能源消費的比重達到20%左右 。

太陽能產業發展獲得有力的政策支持。2020年，中國能源消費結構仍以煤炭(56.7%)爲主，太陽能發電量佔比僅爲3%。預計2021年全國風電、太陽能發電量佔全社會用電量比重達到11%左右。在平價上網、碳中和的背景下，預計到2050年，太陽能有望成爲中國的第一大電源。

根據國家能源局數據，2021年1至7月份全國太陽能新增裝機17.94吉瓦(GW)，按年增長約37%，其中戶用太陽能新增裝機7.66GW，增長156%。中國太陽能行業協會預測，到2025年，全球太陽能新增裝機量保守估計爲270GW，樂觀估計爲330GW，繼續保持高增長的態勢。

太陽能發電是指由陽光產生的電能，可爲設備供電或爲電池充電。整個太陽能產業鏈包括上游的材料，中游的電池和太陽能組件，以及下游的太陽能系統。碳中和元年，乃布局太陽能好時機。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)