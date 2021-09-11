致富智庫：孩子資優有樣睇？專家教你4大栽培心得...

轉眼又到9月，是莘莘學子開學的季節，惟「疫」下未能做到全面授課。事實上，受累新冠肺炎於去年突襲全球，包括香港在內的學生都受停課之苦。去年本港一項調查就發現，改為網上學習，有近20%資優生與家長關係變差，主因家長擔心子女學業問題，遂引發家庭衝突。

每個小朋友的成長速度及學習能力都是獨特的，而家長無不視自己的孩子如瑰寶，究竟如何發掘子女的潛能免受框架所限，甚至乎栽培成為資優生呢？

【何謂資優生？】

「資」、「優」為智力特優的簡稱，英語譯作gifted，語源來自gift(禮物)，意思是由上天賦予，擁有異於平常的高智能。目前沒有一個單一的定義可以準確說明資優是甚麼。

香港教育局根據1990年教育統籌委員會《第四號報告書的內容》，為資優作出較廣泛的定義，資優是指在以下一個或多個範疇有突出的表現或潛能：

1)智力經測定屬高水平；

2)在某一學科有特強的資質；

3)有獨創性思考，並能夠提出很多創新而精闢的意見；

4)在繪畫、戲劇、舞蹈、音樂等視覺及表演藝術方面特具天分；

5)有領導同輩的天賦才能，在推動他人完成共同目標方面有極高的能力；及

6)心理肌動能力有卓越的表現，或在競技、機械技能或體能的協調均有突出的天分。

【家長觀察子女生活細節】

作為家長，宜細心觀察子女日常生活中的細節，例如學習的取向、吸收知識的快慢、與朋輩相處的情況，以及玩遊戲的投入程度等等，從中發掘出他們表現勝過同齡小朋友的蛛絲馬跡。

【尋找專家評估兒童能力】

若想知道小朋友的智商程度，家長可安排具認可專業資格的心理學家進行評估，以了解孩子的強項與弱項，從而選取合適的學習方案。

香港常用的智力測驗的評估範圍包括語文及操作(邏輯推理及空間關係)的能力。若孩子智力經測定後，智商屬於超常水平，則稱為智優。不過，相關智力測驗範圍則不包括音樂、運動、創造力、個人及社交能力等，未能全面發掘小朋友的多元化潛能。

有兒童專家教路，綜合大部分資優生的行為，總結以下5大特質，包括：

【1、求知欲強 理解力高】

資優孩子有超強烈的求知欲，他們對周遭的事物都充滿好奇，喜歡發問問題，亦會用盡不同方法尋求答案，有尋根究柢的精神，而理解速度既快又細膩。

不過，同時因為過於急切查找答案，或會忽略當時情況是否適合，而被視為不懂尊重別人的衝動行為。

【2、創造無限 專注力強】

他們對自身感興趣的事情充滿熱誠，創造無限，且能高度專注，而部分資優生亦具備「分散性注意力」，可以一心多用。

有家長曾經表示，子女喜歡自家創作故事或漫畫書；又有小朋友鍾愛設計城市規劃圖，對此廢寢忘餐，但對其他事物則不感興趣。所以，不少資優生的發展都並不全面。

【3、個性敏感 感受力強】

資優兒童有超敏感的情緒反應，對事物的感受能力極強。有資優生的家長指出，他們看了有關不幸的新聞片段之後，有時會對事件產生強烈的不安感；當看電影或閱讀書本時，會易於代入角色，難以抽離。

心理學家指，他們敏感的個性，若處理不當，會特別容易跌入死胡同，並陷入情緒困擾當中。

【4、追求完美 不容失敗】

很多資優小朋友都屬於完美主義者，對自我表現的要求亦力臻完美，不接受任何錯誤或失敗，一旦遇到挫折，便容易出現情緒問題。

專家又指，有時他們在過份追求完美的情況下，而害怕去作出新嘗試，且十分關注別人的評價，往往表現得過度敏感。

【5、鍾意爭辯 行為反叛】

資優孩子的思考能力較同齡小朋友強，甚至會使用自己年齡層以外的思維方式去思考，便會覺得同齡小朋友思想幼稚，難以溝通，加上他們學習能力高，課堂時很多時因為已掌握老師的教學內容，表現得缺乏耐性及不夠專心。

有時甚至會挑戰權威，如思考學校校規背後的存在意義；亦會不完全順服家長及長輩的說話及命令，雙方衝突時有發生。

以上問題都反映不少資優生都有人際關係的問題，長輩覺得他們自我，行為反叛；同輩則覺得他們不合群，難於相處。

正正因為資優生的個人特質與別不同，並對於有心栽培出資優小孩的家長們，不妨參考兒童教育專家建議的4種獨特培訓方法，以助兒童突破潛能，發揮所長。

【1、給予良好學習環境】

充足的陽光及水份，加上良好的土壤，最能培養出茁壯的植物。同樣道理，良好的學習環境亦有助培育出優秀的兒童，所以重視優質教育的家長最好安排子女入讀師資較好的學校，如採取靈活教學及小班際的級別。

這與盲目追捧名師名校有別，揀選良師旨在他們更懂得因材施教，可以將更好的思維步驟與方式解說給兒童，造就模範思考(Model Thinking)；所謂名校意指校內資源豐富，設施齊備，沒有既定的教學框架局限教學。

【2、引發興趣加以培育】

事實上，良師會善於引發學生的學習興趣，當成功打開學生的好奇心，再配以最有效的學習方法，便可指導學生成材。

除了學校或課外活動以外，家長在日常生活中，亦可學習名師的教導方法，不時誘發子女的濃厚學習興趣，將學習融入生活之中，做到活學活用。

【3、學習不設限助發揮】

資優教育重視廣闊的學習領域，且不會設定限制，亦不會單純以完成功課為目標，而是要盡可能將子女的潛能發揮，讓他們有很大的發展空間。

專家指出，讓兒童選擇他們喜歡的事物，更能助長其學習動力，並注意他們所選擇的均可提升學習領域及能力，譬如給予高年級教材及名家作品等，以不斷提升子女的學習水平。

【4、多技傍身增強自信】

今時今日人與人之間的競爭可不少，有多於一項的技能會令人更有自信。要有效培育子女，可由訓練一科資優開始，將子女最佳成績的學科加以重點栽培，順勢而行，當此成功後，再將模式複製至第2科、第3科等等，豐富及提升兒童的學習水平。

有教學界研究發現，學生可以將這種融會貫通的學習能力，由擅長的學科轉移至相對較弱的一科，逐步提升個人整體才能，培育出資優的兒童。

誠然，所有父母都期望自己的子女可以鶴立雞群，出類拔萃，但專家勸諭，家長們凡事要量力而為，對小孩切勿過於催谷及施壓，以免傷害他們的弱小心靈，並破壞了彼此親密的關係。