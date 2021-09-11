虛擬貨幣網絡貸款成風　醞釀新一輪金融危機

加密貨幣(Cryptocurrency)近年成為金融界新寵，無數的投資者加入炒賣大軍。由於缺乏完善的監管措施，不少過去令無數投資者血本無歸的「套路」正在幣圈重演，包括數年前在內地頻頻出現爆煲事件的網絡貸款；以及自證券業誕生之初已存在、類似於龐氏騙局的抵押貸款炒作循環等。

近日，美國證交會(SEC)就加密貨幣交易平台Coinbase打算推出的一款加密貨幣貸款產品發出警告，指有關產品違法。該產品容許用戶通過把Conibase平台持有的部分加密貨幣資產「借出」予第三方以賺取利息，最先推出的為穩定幣USDC貸款，年化收益率約為4厘。

這種由普通「散戶」在平台上向第三方貸款，並賺取利息的做法，其本質上與早年在內地盛行的P2P網貸非常相似，一旦出現大規模的違約潮，投資者隨時血本無歸。

在傳統銀行或金融機構，監管部門對「風險控制」有着非常嚴格的要求，銀行要滿足包括存款準備金在內各項苛刻條件，盡最大努力防止出現流動性危機，即使出了問題，多數情況也會由中央銀行「包底」。相比之下，目前各國對於加密貨幣的監管根本說不清、道不明，一旦平台出事、貸款大規模違約，到底該如何處置危機完全是未知之數。

再者，由於加密貨幣的「不透明」屬性，導致了一些早在已被禁止的造市手法，可以在幣圈重演。比如任何人也可透過買入若干單位的加密貨幣，然後把這些「貨幣」拿去平台「抵押」，利用槓桿借取更多貸款；接着用手頭上的貸款買入更多加密貨幣，再抵押...如此不斷重覆。這種做法在股市、債市早已幾乎絕迹，因為監管部門的執法以及銀行之間共享了信貸資料庫，很容易就能發現這種低水平的伎倆。

然而，由於多數加密貨幣的「不透明」，要追蹤貨幣的實際持有人已非常困難，更遑論要當前市場上無數規模大小、背景不一，甚至不被法律承認的加密貨幣平台、加密錢包共享信貸資料。

據加密貨幣研究公司Messari的數據，2021年加密貨幣貸款方向個人和機構客戶共計發放了250億美元的未償還貸款，一年前這一數據還僅為14億美元。

使用加密貨幣貸款與他們使用證券抵押貸款原因相同，既能夠獲得手頭現金，又能從資產價格的上漲中獲益。在加密貨幣貸款平台Celsius Network抵押一個比特幣，借款人需要支付0至8.5厘的利息，具體取決於貸款數額和與抵押物價值的比例。

以太幣在過去的一年中價格飆漲近10倍，這遠遠超過通過以太坊抵押借貸的利率。Celsiu首席執行官Alex masinsky稱，該公司用於貸款的部分資金來自低利率環境下渴求收益的對沖基金，他建議客戶借錢來償還他們的學生貸款和信用卡等等。

在目前加密貨幣貸款亂象背後，是一場潛在的金融危機，假如放任這些不受監管、亦難以監管的貸款活動，最後必然又是重演2008年美國次按爆煲的慘況...