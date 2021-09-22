香港電腦學會：消費券帶旺電子支付

第一期2,000元電子消費券已於8月發放，市民領取後都開心消費，亦同時鼓勵市民使用更多電子支付，相信有助提升電子支付的滲透率。今次派發消費券計劃和政策，成功推動電子支付更趨普及。

在過去幾個月，負責發放消費券的4大電子儲值工具營運商，為了搶佔市場佔有率，不但向市民提供優惠，還為小商戶免費安裝終端機及減免交易費，結果新增逾120萬個消費者帳戶，及2.8萬個新商戶帳戶，令電子支付覆蓋面和滲透率擴大。嘗試由不同持份者角度，看看電子消費券對推動電子支付的影響。

市民方面：在疫情影響下，市民已更傾向利用非接觸式付款方式消費；消費券鼓勵了市民多了解和比較不同電子支付平台的功能和優惠，推動市民安裝相關流動程式使用。

商戶方面：增加了利用非接觸式付款方式經營和運作，其優點包括：(一)清潔衞生，避免直接接觸現金，減少感染風險；(二)方便快捷，省卻現金找換時間，加快流程；(三)節省時間，毋須要存放大量現金，省卻出入銀行；(四)提升市場競爭力，吸引顧客。此外，商戶為了爭取消費券市場份額，大力送出優惠券，鼓勵市民回頭消費，以及建立客戶入會系統，提高消費忠誠度；而消費券也鼓勵和促進商戶加速數碼轉型。

電子儲值工具營運商方面：應繼續把握發展機會，為各行業和零售市場，提供更多合適的解決方案，以迎合疫後的新經營環境。流動支付服務供應商改善和優化其電子支付平台的功能和服務。

市場方面：現時已有多間電子支付平台，每個支付平台功能都各有特點，政府今次只選擇4間電子儲值工具營運商平台發放，會幫助他們增加市場份額，加速電子支付平台的汰弱留強。良性競爭將可推動市場多作推廣及繼續發展。

消費券計劃分多期經電子支付平台派給市民，令市民多用電子支付及形成習慣，推動電子支付的廣泛應用，為本港數碼經濟轉型打穩基礎。

總括而言，消費券計劃相信有助推動電子支付融入生活，港府更應善用當前氛圍，鼓勵市場繼續下調交易費，深化電子支付平台發展，讓電子錢包和電子消費成為生活常態，為香港在未來數碼跨境支付應用打好基礎，以及扮演更重要角色。

香港電腦學會金融科技專家小組執行委員會成員 羅榮華