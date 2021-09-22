陳樂怡：港股恐跌至二萬三　宜嚴控風險

港股一再受到政策消息打擊，加上外圍市況波動，投資者恐慌情緒急升，港匯亦轉弱。報道指香港地產發展商被要求協助解決房屋問題，市場憂慮發展商該如何回應中央關注，導致香港地產股周一暴跌。參考科網、內房、澳門博彩業的經驗，調控陰霾非一時三刻可消化。

恒指主要成分股除要面對不同程度的政策風險外，本周更有美國聯儲局舉行議息會議，美股任何風吹草動，有機會加劇港股跌勢，在短線反彈過後，或會再下試去年9月低位23,124點。在政策市主導下，港股繼續風高浪急，投資者要做好風險管理。

據中汽協數據顯示，受到晶片短缺打擊，中國8月汽車產量及銷量分別完成172.5萬輛和179.9萬輛，按月分別下降7.4%和3.5%，按年則下降18.7%和17.8%，降幅比7月分別擴大3.2個百分點和5.9個百分點。相反，中國8月新能源汽車銷量首次超過30萬輛，再創歷史新高，達32.1萬輛，較7月增長18.6%，按年增長1.8倍，表現跑贏大市。

長線而言，創科重視創新能力，今年一半的資本開支用作支持研發中心，有助支持穩健發展。建議投資者趁回調吸納作中線部署。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)