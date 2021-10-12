通脹威脅鋪天蓋地！從能源到金屬價格狂飆...

外國媒體報道，能源和金屬等價格的飆升再次提醒投資者：大宗商品市場是如何刺激通脹並危及疫情後的經濟復甦。

周一(11日)，紐約期油價格自2014年以來首次收於每桶80美元上方，鋁期貨價格升至2008年7月以來的最高水平，引領基本金屬全面上漲。在中國，煤炭期貨飆升至創紀錄水平。

隨着北半球冬季臨近，人們愈來愈擔心化石燃料的供應吃緊，導致全球天然氣、煤炭和石油價格飆升，令發電商和化肥生產商等其他終端用戶忐忑不安。與此同時，日益加劇的缺電危機正在壓縮鋁這種能源密集型金屬的供應。此外，消費品成本已經受到港口瓶頸、供應鏈中斷和勞動力短缺的壓力。

ED&F Man Capital Markets分析師Ed Meir說，這確實是一個關乎所有人的主題，最近能源短缺及能源價格飆升加劇了供應鏈短缺的態勢。

油價上漲促使拜登政府更加直言不諱地表達其愈來愈擔心能源價格的居高不下。過去幾個月，白宮一直與石油輸出國組織(OPEC)保持溝通，推動OPEC提高產量，同時強調可負擔能源的重要性。

在OPEC及其盟國上周決定繼續逐步增加產量後，美國能源部長Jennifer Granholm提高了從美國戰略石油儲備中釋出原油的可能性。石油歷史學家Daniel Yergin表示，美國政府開始更公開地遊說OPEC成員國增產只是時間問題。

Energy Aspects首席石油分析師Amrita Sen說：「重點在於，不要忘了，拜登政府非常熱衷於為消費者提供低油價。因此，如果價格繼續上漲並過熱，那麼他們將對OPEC施加壓力。」

追蹤23種能源、金屬和農作物期貨合約的彭博大宗商品現貨指數在上周創下歷史新高，周一上漲0.2%。

鐵礦石在5月創下歷史新高後已經大幅上漲，期貨合約在短短三周內上漲了50%，因預期一些閒置的中國鋼鐵製造商將恢復營運。新加坡鐵礦石價格周一上漲 10%，不過在當地時間周二稍早回吐了部分漲幅。