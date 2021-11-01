理財通啟動投資添出路　北向研見證開戶安排

經過兩年多籌備後推出的跨境理財通於10月19日正式啟動，為粵港澳大灣區(大灣區)居民提供更多理財產品的選擇，拓寬跨境投資渠道，並促進人民幣跨境流動和使用。港人過去參與內地市場渠道有限，隨着跨境理財通落實，香港投資者可更靈活分散資產配置，捕捉投資機遇，進一步鞏固本港的金融中心地位。

跨境理財通是指大灣區內投資者，通過區內銀行體系建立的閉環式資金管道，跨境投資對方銀行銷售的合資格投資產品或理財產品。

當中，跨境理財通可分南向通和北向通。南向通指內地合資格居民通過在港澳銀行開立投資戶口，投資港澳銀行銷售的合資格理財產品；北向通則指港澳合資格居民投資內地銀行銷售的合資格投資產品。南北向通各有1,500億元人民幣的總額度，每名投資者的個人額度均為100萬元人民幣，初期主要涵蓋低至中風險、相對簡單的理財產品。

香港及內地散戶可買賣相互市場的理財產品，標誌着大灣區已踏進一個理財新時代。香港金融管理局已公布19家可開展跨境理財通業務的香港銀行及其內地夥伴銀行名單，當中大部分同時提供南向通及北向通服務，例如滙豐、渣打，以及內地大型銀行如工商銀行（01398）、農業銀行（01288）、交通銀行（03328）及建設銀行（00939）等，提供超過100隻合資格理財產品，如混合型基金、債券基金及貨幣市場基金等。

至於結算方面，跨境理財通業務將會使用人民幣進行跨境結算，資金兌換可在離岸市場完成，所有交易會透過人民幣跨境支付系統（CIPS）辦理。

香港金管局總裁余偉文表示，粵港澳大灣區個人投資者可通過跨境理財通投資多元化理財產品，不但選擇更多，也為三地銀行和財富管理業創造機遇，促進人民幣跨境流動和使用，進一步鞏固香港作為離岸人民幣業務樞紐的角色。

對於香港投資者而言，跨境理財通業務是繼合資格境外機構投資者（QFII）、兩地股票通及債券通後，進一步推進中港金融市場互聯互通的重要里程碑。儘管港人對內地投資產品未必非常熟悉，但理財通可起到分散投資和管理資產配置的作用。

北向通的合資格投資產品，包括內地銀行銷售的低至中風險公募理財產品，以及公募基金。傾向承受低風險或平穩型的投資者，可選購有穩定回報的理財產品。目前，內地固定收益產品較香港的人民幣定息產品利率更吸引。

值得留意是，本地在聯繫匯率下港元與美元掛鈎，假如美元疲弱，人民幣的匯價變相會上升；反之，美元強勢，人民幣匯價相對貶值。由於跨境理財通的產品均以人民幣計價，投資者注意外匯風險，有機會賺息蝕價。

此外，內地投資產品投資於不同的內地資產，例如貨幣市場工具、債券、股票等，亦涉及有關資產的風險。

最後，內地與香港市場的慣常做法不盡相同，投資產品所採用的分類及名稱可能有所不同，投資者宜先參閱內地投資產品的銷售文件及向內地銀行查詢，充分了解有關投資產品的特點及其投資策略後，才作出投資決定。

●北向選擇少 人幣存息達3厘

開通初期，北向通合資格理財產品僅涵蓋低至中風險的公募基金、固定收益類（主要投資於債券和存款）及權益類（主要投資於股票）公募理財產品。相對於南向產品，可供香港投資者的選擇較少，而銀行普遍反映有較多港人對人民幣定存感興趣。

由於跨境理財通不受香港居民匯款到內地每日8萬元人民幣的匯款限制，加上內地人民幣存息一般較香港銀行高，對香港想「靠食息」投資者比較有吸引力。

根據內地媒體總結，內地銀行「整存整取」人民幣定期存款利率，一年期可超過3厘，惟要留意，國有銀行利率一般較股份制銀行為低。當中，香港人耳熟能詳的工商銀行，6個月期定存的官網年息已有1.55厘，各地方銀行的掛牌利率則可能略有不同。而20萬元以上的大額存款，中國光大銀行一年期的年息有2.25厘。

不過，需要留意的是，在北向通之下，香港投資者放在內地的存款不受存款保障委員會的50萬元保障。

北向產品目前選擇有限，例如滙豐中國代銷內地證券投資基金，恒生中國則提供其分銷的合資格基金。

交通銀行亦表示，針對市場上產品數量繁多、客戶選擇困難和時間成本高的痛點，並考慮到管理人優勢、客戶需求、市場特性等，已挑選50多款往績良好、長期表現穩健的投資產品。

●開戶繁複 須親赴內地申請

港澳地區居民想在北向通之下進行投資，須先通過在粵港澳大灣區內地銀行開立投資戶口，才可購買內地銀行銷售的合資格理財產品。

北向通設100萬元人民幣的投資者個人額度，香港投資者須在香港銀行開立一個匯款戶口，並在與該香港銀行合作的內地銀行開立投資戶口。帳戶間資金流動進行閉環管理，即是資金在內地只能作北向通產品投資，不能作其他用途。

不過， 在中港兩地關口未重開之前，港人若想開北向通戶口就比較困難。市民首先要在香港的銀行辦理資格核實、交齊資料，開立北向通匯款專戶，再親身前往大灣區的內地夥伴銀行開立北向通投資戶口，然後將兩地戶口配對，才可「開通」跨境理財服務。如果香港投資者原本已有該內地夥伴銀行的人民幣戶口，則可免卻親身到內地開戶的手續。

金管局正與內地監管當局探討在現行安排的基礎上，以試點形式，循序漸進地設立北向通下的見證開戶安排。當投資者在完成開戶程序，及後的戶口操作和選購合資格理財產品皆可以遙距方式進行，例如電話或網上銀行。

北向通投資者除了必須是持有香港身份證的香港居民外，亦排除對了解投資所涉風險，以及承受潛在損失的能力較低的客戶。銀行會全面考慮客戶情況，包括管理財務的成熟程度（如投資經驗）、思維和心理狀態（如作出投資決定的能力），以及財富水平。