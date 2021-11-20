致富智庫：虛擬貨幣好兇險　5大投資陷阱不容忽視！

近年投資虛擬貨幣蔚然成風，不少人都想靠炒幣致富，惟高回報意味高風險，買家亦隨時可以傾家盪產。無論你會否參與其中，都應該認識隱藏在它背後的陷阱，以減低中招機會。

【虛擬貨幣點樣嚟？】

市面上投資虛擬貨幣方法繁多，如直接買賣虛擬貨幣、參與ICO(Initial Coin Offering，又稱為首次貨幣發行)、購入挖礦機(電腦)掘礦等，惟虛擬貨幣與區塊鏈技術艱深難懂，投資者在一知半解下，就很容易中伏了。

【虛擬貨幣5大陷阱你要知！】

●陷阱1：價格異常波動

虛擬貨幣背後並無資產支持，除了欠缺官方貨幣的穩定性，亦沒有擔保、沒有實體可言，其價值波動極為劇烈，財富可以在數分鐘內消失得無影無蹤。

比特幣為目前市佔率最大的虛擬貨幣，據CryptoCompare數據，比特幣在2021年首4個月不斷上漲，一度迫近6.5萬美元，但此後中國政府密集推出政策，限制虛擬貨幣的交易和挖礦活動等，令比特幣連同以太幣等虛擬貨幣價格急挫，比特幣6月份一度跌穿3萬美元，至近月價格再次大幅上漲，於11月9日更首度升破6.8萬美元，再創歷史新高。

那麼為何比特幣的波動會如此劇烈，乃與供應欠缺彈性有關。比特幣的發明者中本聰將比特幣的數量上限定為2,100萬枚，這意味着永遠只有2,100萬枚比特幣存在。由於這個特點，比特幣的供應幾乎完全沒有彈性，無論價格漲到多高，最終生產的數量都無法超過預先確定的數量，礦工現在挖到更多的虛擬貨幣也不過是加快達到這個固定上限，將來挖到的只會相應減少。因此，價格自然會隨着投資者需求而波動。

截至2021年11月，已有1,885萬個比特幣被開採出來，換言之，尚未被進入流通環節的比特幣大約餘下215萬個。

●陷阱2：易受消息影響

虛擬貨幣易升易跌，一個人物或一句說話就足以動搖其價格。今年3月24日，企業家馬斯克在Twitter上宣布，開放消費者以比特幣購買特斯拉(Tesla)電動車。消息一出，比特幣隨即抽高。5月13日，馬斯克突然轉軚，指考慮到挖礦帶來的巨大電力消耗，決定停止投資虛擬貨幣，比特幣價格即時下挫15%。5月16日，他又暗示Tesla可能會出售虛擬貨幣，比特幣瞬間跌穿4.5萬美元。

至於狗狗幣(DogeCoin)亦如是。馬斯克5月8日現身美國綜藝節目中，承認狗狗幣是騙局，此言一出，狗狗幣一度大瀉超過34%，並拖低其他虛擬貨幣走勢。

●陷阱3：或涉不法活動

虛擬貨幣具有匿名性質，交易雙方的個人資料或IP地址均不會記錄在區塊鏈內，難以追蹤，使之更易成為違法犯罪行為的交易洗錢工具。香港警方指出，今年首9個月虛擬貨幣相關騙案多達853宗，損失金額超過3.7億港元，其中上半年最大損失個案金額已達1.24億元；而涉案的熱門虛幣包括與美元掛鈎的泰達幣(USDT)、比特幣、以太幣，以及一些「惡搞」虛幣如狗狗幣及魷魚幣(SQUID)等。

網絡串流平台Netflix播映的南韓電視劇《魷魚遊戲》(Squid Game)掀起熱潮，關聯商品亦相繼湧現，幣圈推出了同名的《魷魚遊戲》區塊鏈遊戲，其專用的虛擬貨幣「魷魚幣」才推出不久就急速爆上，單單72小時已飆升441倍，見頂後幣值斷崖式暴跌99.99%。「魷魚幣」瞬間崩盤，市場普遍相信這是一場「rug pull」騙局，涉事者捲款潛逃，相關遊戲網站亦已消失，很多投資者血本無歸。對此，全球最大規模虛擬貨幣交易所幣安(Binance)早前表示，已凍結相關電子錢包，並正積極追查魷魚幣詐騙者，並已成立調查小組應對。

不想成為騙局的下一個受害者，對於新推出及背景不明的虛擬貨幣便要格外提防。若研究過後，認為值得投資，建議還是控制好投入的資本，並計算好預期的損失，如果面對突如其來的價格下跌，亦要就蝕錢做定心理準備。

●陷阱4：關注保安問題

我們一般持有的紙幣都放於銀包中，但虛擬貨幣則以「錢包」來管理。與平常用開的銀包不同，虛擬貨幣的錢包包含公共地址(銀行帳號)與私鑰(密碼)，用戶要透過錢包來進行接收、轉帳的交易。

比特幣錢包主要分為冷錢包(離線錢包)及熱錢包(線上錢包)兩類，其中熱錢包連接網絡，大部分都是透過手機程式操作，只要連上網絡，便可以隨時隨地使用。可是，熱錢包須經常活躍取存而長期連線，以網站、手機等方式登入網上虛擬貨幣平台的帳戶，便捷的同時卻衍生了網路安全隱患，被黑客盜取及受病毒感染等風險也相對高，發生以上任何一項，都足以令投資者失去存放在錢包的比特幣。

另外，交易平台大多由私人公司設立，位處海外不受監管機構規管，若出現問題也難以求助，更嚴重的如平台倒閉、停止運作、欺詐、違約或被黑客入侵等等，投資者可能會全數損失存放在這些平台上的虛擬貨幣。

●陷阱5：小心勿忘密碼

考慮到連接網絡可能會受到攻擊，虛擬貨幣不放在交易平台，可以用冷錢包方式儲存比特幣。冷錢包通常依靠「冷」裝置，如不聯網的電腦、手機等，確保比特幣私鑰的安全，因此存放好密碼至關重要。

不過，忘記密碼是常事，如果忘記的是電子錢包的密碼，內裡的資金可能會永久「沉睡」。外國有一名工程師約10年前獲贈約7,000枚比特幣，放入電子錢包後，一直沒有動過。據稱，他原本有將密碼寫在紙上，但那張紙不知何故遺失了，他已嘗試8次常用密碼，但全都不成功，再錯的話，帳戶就會被凍結鎖死，以後無法使用當中的比特幣。有分析公司指出，目前市面約有20%的比特幣已遺失或被困於電子錢包。

總之，虛擬貨幣屬於高風險投資，絕非人人適合。在投資前不妨先問問自己，你是否了解炒幣的風險及運作方式？萬一價格大跌，你又是否能夠承受得起相關損失呢？