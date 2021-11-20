美企忙於感恩節前集資　料本周發債達4680億元

據以往慣例，年底假期是發債淡季，令美國企業趕忙在感恩節(25日)前集資，刺激本周投資級企業債規模料近600億美元(約4,680億港元)。

美國銀行全球研究部(BofA Global)數據顯示，截至周三(17日)止，本周企業已發行逾500億美元的美國投資級公司債，相信至19日累計金額將接近600億美元。

PGIM Fixed Income美國投資級公司債團隊共同主管Terence Wheat周四(18日)稱，本周金額相當龐大，累計規模可能比最初預料高出許多。其中加拿大太平洋鐵路(Canadian Pacific Railway)周三發行67億美元債券，以籌措併購堪薩斯城南方鐵路(Kansas City Southern)的現金部分，另該公司亦發行約合17億美元加拿大債券。Wheat估計，下周尚有1或2宗交易，到年底前熱度將會下降。

另外，杜邦資本投資組合經理Wendy Wyatt表示，企業融資成本便宜，目前利差位在歷史低點，美國公債利率穩定，30年期公債殖利率不到2%，均是帶動企業借貸熱潮的原因之一。