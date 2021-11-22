鄭志剛：「創造者經濟」是香港未來發展方向

香港大學陳坤耀傑出學人講座「香港未來25年載：不容錯過？」於今日(22日)舉行，新世界發展行政總裁鄭志剛於當中發言指，香港至2047年前，「後千禧世代」即1997年後出生，年齡介乎19至50歲，將達500萬人口，屆時將是香港發展的中堅份子及消費主力。

他說，由於「後千禧世代」成長環境不同，香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，開拓另一發展道路，進入「創造者經濟」年代。所謂「創造者經濟」，即如近期全球熱議的NFT，就是「創造者經濟」雛形，人人都可憑創意，創出專屬的品牌、產品等，而且能影響社會。

鄭氏認為，新世代「創造者」需要得到啟發及信任，給予他們發揮創業家思維的環境，而香港有三大優勢，去支持將來發展「創造者經濟」。其一，有充足的基本硬件，包括人工智能、機械人技術等；第二，香港是東西文化匯聚的國際城市，有土壤孕育足夠的創新人才；最後，香港擁有一個產業化平台，具法制保障知識產權，且廣為全球市場認知，有條件去孕育「獨角獸」初創企業，甚至「十角獸」。

另一方面，鄭志剛認為，「後千禧世代」對企業的看法有所轉變，不論投資或消費，都會更重視企業價值觀是否與自己相近，以及有否負上社會責任。因此，企業要「賺到盡」的概念已過時，新世界近年注入「創造共享價值」的營運理念，要令業務與社會創共赢。

他表示，兩個月前成立的房社企「新世界建好生活」，研究新型資助房屋模式，以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達致「官商民」三贏局面，詳情將於稍後公布。