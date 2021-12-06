【產經評論】降準放水穩過年　經濟韌性盡體現

自上周五國務院官員放風指會「適時降準」之後，周一(5日)港股收市後即迎來中國人民銀行宣布全面降準0.5個百分點，料可釋放長期資金約1.2萬億元人民幣。挨年近晚，市場流動性處緊張季節，加上近期房地產金融風險凸顯，當局適時調節貨幣政策力度以穩經濟，屬於合情合理的做法，亦足以顯示中國經濟韌性十足，宏觀政策具調節空間，確保經濟總體平穩，企業年關難過年年過！

事實上，環顧外部，Omicron變種病毒正襲全球，已知道感染力高，殺傷力仍有待觀察，意味全球經濟復甦或再次受到威脅。同一時間，疫情以來全球央行大肆放水，如今經濟需求由低位回升，但國際供應鏈仍備受中美角力及疫情雙雙打擊，以致供需失衡，激化通脹，令各大央行「收水」與否處於兩難局面，這些皆顯示全球經濟極不穩定，若然年關前後，上述兩大威脅一旦同時發力，足以拖累全球經濟再次墮進衰退的深淵，伴隨的正是滯脹的噩夢！

全球多個國家在今年先後加息，就連美國聯儲局都放話要逐步減少資產購買規模，以應對高通脹壓力之際，中國此時宣布降準，發出貨幣政策穩中偏寬的信號，誠然不是一件簡單的事。這種「逆周期調節」的能力，一則反映近年中國相對審慎調控貨幣政策下換來的政策調節空間，另一方面亦反映期間中國防疫得法、生產力穩定、出口業保持增長、資本改革深化開放吸引外資、匯率相對穩定偏強，為經濟帶來強勁韌性，可因應內外形勢調節宏觀政策步速。

要知道，中國年內遇上特大洪災、大宗商品價格飆升及電力短缺等問題，能夠堅持不搞「大水漫灌」，決心實施能耗雙控，推動綠色低碳發展，並且整頓科技產業等市場失序發展，積極治理內房金融系統性風險，以減少經濟對房地產和債務的依賴，朝向高質量發展，身處內內外外風雨飄搖的一年，這些舉措誠然絕不容易。

今次全面降準有助降低金融機構資金成本，引導貸款利率下行，減低企業利息負擔，促進實體經濟發展，尤其是緩解中小微企業經營困難，確保就業市場穩定。

刻下美國的通脹面臨失控，疊加新一波疫情來襲，貨幣政策一旦拿捏失準，足以重演去年第二季的極端全球金融動盪，讓全球經濟復甦斷纜。

反觀，一個穩定的中國經濟，就成為世界經濟復甦和可持續發展的重要基石。投資者該以平常心看待中美博弈與疫情波動下，經濟反覆過程中的宏觀調控舉措，相對於西方國家幣策在通脹升溫下已顯技窮，中國目前所作出的「逆周期調節」措施，正一再向國際展現經濟實力。

中國崛起靠的不是霸權，而是實力。繼續積極推進經濟深化改革開放，實現高質量發展，為世界經濟提供一股可靠的穩定力量，將是中國國力成色的最佳驗證！