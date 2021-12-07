邱達昌稱鄭家純提購　日後或再買有線股份

邱達昌笑指，其家族及自身對媒體及娛樂行業有深厚感情，自己兩年多前選擇入股屬「感情用事」，但很高興做主席期間令公司財政回復穩定，現時鄭接棒亦是「好的人選」，但也不排除日後再投身媒體行業，或於市場上購入有線股份以示支持，「沒有事是不可能」。