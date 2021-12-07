邱達昌稱鄭家純提購 日後或再買有線股份
2021年12月07日 00:01
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邱達昌(右2)
遠東發展(00035)主席邱達昌於9月底向新世界發展(00017)主席鄭家純出售其於有線寬頻(01097)大股東永升(亞洲)的全部權益，並於上月底將有線主席一職交棒鄭家純，退居副主席。邱達昌周一(6日)稱，事件緣於鄭主動向他提出收購永升(亞洲)的股份，自己經已全面退出有線的日常運作。
鄭家純控制的公司Celestial Pioneer Limited(CP)，9月底從邱達昌和富力地產(02777)主席李思廉收購永升(亞洲)40.5%的股份，CP於永升(亞洲)的股權遂大增至72%，連同同系周大福企業在永升(亞洲)持有的14%，鄭家純在永升(亞洲)持股增至86%，其餘14%繼續由弘毅投資創始人、聯想控股(03396)非執行董事趙令歡持有。上月初有線刊發公告，披露鄭家純這次增持永升(亞洲)的成本為2.09億元。
邱達昌笑指，其家族及自身對媒體及娛樂行業有深厚感情，自己兩年多前選擇入股屬「感情用事」，但很高興做主席期間令公司財政回復穩定，現時鄭接棒亦是「好的人選」，但也不排除日後再投身媒體行業，或於市場上購入有線股份以示支持，「沒有事是不可能」。