你要知的趨勢！元宇宙掀起「虛擬炒樓」　磚頭從此摸不到

你會否相信，有人會花數以「千萬港元」計的資金購買「不存在的土地」，聽起來很好笑，惟真的有成交！港人喜歡買樓，要知道元宇宙已掀起了「虛擬炒樓」，磚頭從此摸不到了！

位於美國紐約的虛擬房地產公司Republic Realm本周宣布，已透過「虛擬世界」平台The Sandbox，以430萬美元(約3,354萬港元)買下數碼土地，金額創紀錄新高。The Sandbox等虛擬世界網站可讓民眾在平台上交朋友、玩遊戲，甚至參加演唱會。

於11月底，另一個平台Decentraland有一筆240萬美元(約1,872萬港元)的土地成交，買家是加拿大數碼資產投資公司Tokens.com。

上述網站都自稱是「元宇宙」原型，是未來的網絡發展方向，能在虛擬實境(VR)頭盔的幫助下，與朋友在網上聊天，感覺像「面對面」一樣。據虛擬數據網站Dapp資料，目前4大「元宇宙」網站是TheSandbox、Decentraland、CryptoVoxels，以及Somnium Space，它們上周總共出售價值逾1億美元(逾7.8億港元)的虛擬土地。

建議企業早着先機進軍「元宇宙」的科技顧問Cathy Hackl指出，自從Facebook改名Meta後，有數以百萬計的民眾認識了「元宇宙」這詞。Hackl認為，數碼房地產市場會蓬勃發展，開拓圍繞虛擬房地產的整個生態系統，從房租到土地開發商等，一點都不令人意外。「我們將試圖把理解實物的方式，套用在虛擬世界上。」他稱，上述網站要像真正的「元宇宙」運作，靠戴上VR眼鏡就能前往任何地點，可能還需要一些時間，但數碼土地的用處跟真實土地一樣，「可以在上面起樓、出租與售賣」。

據了解，Tokens.com已在Decentraland時尚街(Fashion Street)地區買下黃金地段土地，希望能發展成奢侈品牌的商店所在地。其行政總裁Andrew Kiguel說：「如果我沒有做研究，不了解這是有價值的房地產，聽起來就會覺得非常瘋狂。」

Kiguel任職於投資銀行業達20年，專門處理房地產業務。他堅信Decentraland買賣房地產的策略就像真實世界，要主打客流量高的時尚區。他解釋：「這是可以投放廣告、舉辦活動的地點，是人潮聚集處。」他最近就在Decentraland舉辦「虛擬音樂」典禮，吸引了5萬人參與。

或許您看到這裏，仍懷疑「元宇宙」是甚麼？惟事實是您熟悉的奢侈品牌已紛紛投資「元宇宙」！一個Gucci包包5月在遊戲平台Roblox售出，成交金額比「真實的」還高；Kiguel坦言，希望時尚街能發展成媲美紐約第五大道(FifthAvenue)的購物地點。

其實，早在2006年，一家房地產開發商在虛擬世界網站Second Life售出了土地，轉手賺100萬美元(約780萬港元)，當年成為了媒體頭條。目前Second Life網站還很活躍，但看好新虛擬網站的支持者指出，Second Life與下一代競爭對手有一個關鍵差別，就是在Decentraland，從土地到虛擬藝術品，所有物件都能以「非同質化代幣(NFT)形式出售，有些人已花費數以萬計美元購買數碼產品，對這個概念感到懷疑與興奮的人一樣多。

Kiguel預測，這種「數碼擁有權」形式將在未來幾年變得普遍，因背後的「區塊鏈技術」讓人在交易時展現信任，且可保持公開、透明。然而，需要注意的是風險來自用來購買NFT的虛擬貨幣波動性很大，最著名的是「以太幣」。

【元宇宙現況如何？】

根據DappRadar數據，單是11月底最後一周，在Sandbox等4個元宇宙平台的虛擬土地交易總額就達1.06億美元。

「元宇宙」由多重數碼領土構成，每個都像是座3D虛擬城市，每個人的「數碼化身」可在裏面生活、工作、玩耍，也可聽演唱會。土地擁有權會透過所謂NFT記錄，交易通常是用每個「元宇宙」專用的虛擬貨幣。值得留意的是，虛擬貨幣的波動也可能重創「虛擬樓價」，「假設以40個以太幣買入一棟虛擬建築，結果以太幣從4,000美元跌到剩100美元，虛擬樓價會同樣大跌。不過，如果買的是真實土地，就不會出現這種風險」。

【為何要建樓？】

與現實世界一樣，買了地，就可起樓，然後招租！Tokens.com已開始在Decentraland開發一棟18層高的大樓，LV、Gucci、Burberry等品牌都已透過NFT進駐「元宇宙」，各家企業樂觀期待這座高樓很快就能靠租賃土地和廣告賺錢。

或許你有疑問，網絡無邊無際，為何要買地？事實是「虛擬樓」並非如此，例如Decentraland有9萬幅地，每幅大約是50呎乘50呎。可想像你在初期香港，是農田多，你可選擇買一幅地，但到了今天，有人想買你的地，恐怕不是買不起就是根本無得買，同樣的土地問題也會在「元宇宙」重現，同樣是考驗你的膽識及眼光。

【NFT是甚麼？】

上述提到NFT，這是甚麼？其在今年初興起，當時認識的人不少，目前的滲透度則是「火速」，不少習慣上網的人開始明白，並帶旺了虛擬貨幣的價格。

NFT是一種新形態的數碼資產，主要是一些珍貴影片或遊戲物品，甚至僅僅自唱一首歌也可以，可簡單視之為「數碼藝術品」。這些資產的擁有權會記錄在區塊鏈上，技術相當於比特幣等虛擬貨幣，使NFT能獨立買賣，別人不能複製。

不過，有別於虛擬貨幣，NFT無法以真實貨幣交易，而是用NFT去交換另一個NFT。每一個NFT都是獨一無二，可當成無法複製的收藏品，即是相當於加密版的稀有寶物。

不只是企業，NFT也可以成為個人創富的捷徑。數碼藝術家Mike Winkelmann(網絡化名為Beeple)一段僅10秒的影音作品，近期在拍賣行以660萬美元的高價賣出。

有資料顯示，去年NFT總交易額大增3倍，至2.5億美元。究其爆紅原因，很大程度上是因各國因應疫情而祭出封鎖措施，讓民眾更常「宅」在家，而且由於民眾閒錢增多，又有時間，因而將這股NFT熱潮推到高峰。

【用以太幣計價 易劇烈波動】

雖然有分析認為，許多投資者買入NFT只為投機，但事實上純粹為了收藏的人也愈來愈多。研究公司L'Atelier首席營運官Nadya Ivanova說：「NFT始於2017年，雖然當時大多數都是投機活動，但去年市場確實開始成熟起來。」

值得留意的是，許多NFT是用虛擬貨幣「二哥」以太幣計價。因以太幣價格極為波動，甚至可以幾天內暴跌逾六成，亦即是說，NFT價格波動劇烈的特性與虛擬貨幣同出一轍。