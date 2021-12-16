鄧建初：港股IPO跌出三甲令人神傷

20餘年前，初哥已參與新股大抽獎遊戲，屢有斬獲。當時比較少人玩新股，就算100%全數分配，也能獲利而回。

新股中籤者多有獲利，於是吸引不少股民參與，又有證券商推出暗盤買賣，雖然推出初期曾經引起爭議，由於當局並無表示，久而久之就變成了好像是理所當然。不過城中只有三間券商提供此種服務，其他不夠實力或循規蹈矩者，大量新股生意被搶去。暗盤市場透明度不高，缺乏監管，其實是不公平的競爭。近年內地股民也來分一杯羹，熱門、概念獨特之新股往往千百倍超額認購，感覺甚為瘋狂。由於孖展利息遠低於從前，只要抽中，上市後沽出，利潤可觀。

「人無千日好、花無百日紅」，太多人熱捧新股，企業及包銷商不停提高估值，大幅偏離本身合理價格，造成上市後潛水居多。股民蝕了利息又輸了股價，資金更被套牢，紛紛打退堂鼓。冷鋒襲新股，遇上港股成交縮水，券商和經紀們只感到歲暮天寒，朔風凛冽。

過往香港新股IPO集資多次位列冠亞，今年竟跌出全球三甲，排在納斯達克、紐交所、上交所之後。上半年新股雖然多了內地資金參與，抽中難度大增，但倘若抽中，尚算有利可圖。可惜下半年起，新股質素較次，估值之高實在是堅離地。最初仍有大量認購，直至掛牌時十有九跌，股民醒覺。十月至今上市的新股更出現滿江紅，竟無一隻股票在掛牌首日上升。

新的一年快將來臨，但願港股一洗頹風。眾多在美國掛牌、跌至體無完膚的中概股計劃來港上市，冀望新股市場能再創輝煌。

資深股評家鄧建初橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。