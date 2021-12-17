中證監：與美方就審計監管合作進一步溝通

就近日美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)發布《〈外國公司問責法〉認定報告》，認定60多家在美註冊中國會計師事務所「無法完成檢查或調查」，美國證券交易委員會(SEC)主席隨後也作出表態，中國證監會相關部門負責人周五表示，PCAOB「認定報告」中關於中美審計監管合作歷程和現狀的描述，未能全面、客觀反映中方所持立場和所作努力，將會就相關情況與美方溝通。

中證監表示，一直以來，中國監管部門在對外交往中堅持開放合作的態度，並尊重PCAOB履行其監管審計師執業質量的職責。通過國際合作解決PCAOB對在美註冊中國會計師事務所開展檢查與調查問題是國際通行做法。過去幾年，中國證監會和財政部多次主動向美方提出聯合檢查合作方案和執法合作現存問題的解決建議。

當局表示，目前中美雙方相關監管機構正在就開展審計監管合作事宜進行磋商，並已取得一些積極進展。當局對SEC和PCAOB繼續與中方保持溝通、積極解決問題的態度表示歡迎，中方隨時準備與美方進一步溝通。相信基於尊重國際慣例和雙方法律的原則，秉持相互尊重、增進互信的精神，雙方一定能夠找到滿足彼此監管需求的合作路徑，共同保護全球投資者合法權益，促進兩國資本市場健康發展。