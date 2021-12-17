再出手！美制裁中企激化　大疆等8企列投資黑名單

現屆美國政府不時「放風」擬降低針對中國貨的關稅，實際上卻繼續以所謂國家安全和侵犯人權為藉口制裁中國企業，換個姿態打貿易戰，並激化科技戰。美國繼由商務部於香港時間周四將34家中港機構踢入貿易黑名單後，財政部周五再將8家中國科技企業加入投資黑名單，另打壓新疆產品《防止維吾爾人強迫勞動法案》亦已獲參眾兩院通過。

華府宣布將無人機大廠大疆、曾申請在港上市的人工智能（AI）公司曠視科技、中科曙光4家內地上市公司合共8家中國科企認定為中國軍工企業，按此美國個人及美資機構不得投資其證券，所謂理據是他們「積極支持中國政府針對宗教及種族上少數族群，尤其是新疆維族的生物辨識監控……這次行動是確保美國金融系統及投資者不得為他們所用」，跟上周五封殺商湯差不多。

「中箭」的曠視批評，華府上述指控毫無事實根據，強調日常經營不會因此受影響。就華府不夠24小時內從貿易或金融封殺42家中港實體，中國外交部發言人汪文斌表示，華府泛化「國家安全」概念，捏造各種藉口打壓中國機構和企業已經「歇斯底里、不擇手段」，中方將採取一切必要措施維護中國機構和企業的合法權益。中國駐華盛頓大使館發言人表示，華府的行動違反自由貿易規則，威脅全球供應鏈安全。

幾乎同一時間，參議院跟隨眾議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法案》，內容為要求國土安全部擬定清單，列舉與中國政府合作、壓迫新疆維族實體，而企業必須向政府機構提出「明確且令人信服的證據」，證明進口自新疆的產品未涉及強迫勞動，否則一律推定皆由強迫勞動生產，禁止進口到美國。白宮早前已表明總統拜登會簽署相關法案。

新疆不僅有「新疆棉」，更製造全球約一半的太陽能發電設備原料——多晶硅，原因是多晶硅成本很大部分是電費，新疆電費較低廉，於當地生產的多晶硅自然更具成本競爭力。產能多在新疆的多晶硅大廠保利協鑫能源（03800）和新特能源（01799）周五股價分別瀉7.04%及6.34%。

準備涉足上游多晶硅生產的信義光能（00968）只是計劃把有關產能設在雲南，且最早也要2024年初才投產，對多晶硅價格的潛在壓力較為長遠，惟該企今年上半年來自海外的太陽能玻璃銷售額佔整體收入約21%，且光伏板塊氣氛低迷，故見其與母企信義玻璃（00868）的股價分別瀉9.37%及5.97%。

現屆白宮熱衷環保，務求與中國爭奪全球治理的話語權。白宮發言人普薩基稱，政府將與國會密切合作執行《防止維吾爾人強迫勞動法案》，確保全球供應鏈沒有強迫勞動，並致力將半導體和潔淨能源等的供應鏈本地化或「轉往第三地」。

適逢今日是中芯國際（00981）被美國踢入貿易黑名單一周年，市傳華府仍未決定是否將中芯進口美國設備之禁令擴展至更成熟的製程，更大機會是聯同盟國加緊限制對華輸出晶片製造儀器。中芯周五股價收升1.41%，惟過去一年內有代工費上漲和產能滿載的利好因素，「埋單」還是累挫5.94%。

此外，日媒引述官方消息報道，台灣當局準備修訂法令，防止半導體等敏感技術流至對岸，最快今年底或下月發布，要求台企把內地資產、工廠或子企售予中資前必須獲得批准，而且任何曾獲台灣當局資助的專業人士前往對岸前，須先尋求批准。