比特幣重上5萬美元　傳印度推遲監管法規

據報道印度將通過一項監管加密貨幣的法律至少推遲到明年4月，消息刺激加密貨幣周四(23日)全線上漲。

比特幣日內升3.91%，報50,811美元，為逾10日以來首次重上5萬美元大關。以太幣亦升3.3%，報4,112美元。

對於比特幣價格走勢，市場對其價格展望亦存在頗大的分歧。樂觀的看升至每枚600萬美元，悲觀的看跌至一萬美元，猶如天與地。

美國軟件公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor是比特幣的大好友，長期看好虛擬貨幣發展。他自2019年一直在收購比特幣，且從未減持過。日前他自曝已持有至少1.7732萬枚比特幣，並相信後市會升至每枚600萬美元，即現水平較之尚有逾120倍的潛在上升空間。

信者繼續深信，不信者則繼續堅決否定。外媒引述英國薩塞克斯大學(Sussex University)金融學教授Carol Alexander預計，比特幣到明年可能跌至一萬美元，抹去過去一年半的全球升幅。她直言，若自己是一名投資者，會考慮盡快撤出比特幣，因為其價格明年恐崩盤，還強調比特幣無基本價值，像是一種「玩具」而非投資，警告比特幣崩盤歷史可能重演。

聯合銀行(Union Bank)私人銀行部門首席股票策略師Todd Lowenstein亦指出，比特幣的價格走勢毫無疑問與歷史上的許多資產泡沫類似，但人們總會認為「這次不一樣」，而聯儲局更鷹派的立場可能會削弱比特幣的勢頭。