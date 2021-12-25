惠理基金：避險升溫　利好金價

雖然金價今年以來表現疲弱，但隨着美國聯儲局的未來貨幣政策逐漸明朗化，金價已大致反映明年加息的因素，加上地緣政局持續不穩，湧入黃金避險的需求仍然高漲，明年金價仍有機會反彈。

美國通脹持續升溫，11月份的消費物價指數(CPI)按年漲6.8%，創近40年來最高紀錄；工業生產者出廠價格指數(PPI)亦按年急升9.6%。在避險情緒升溫下，估計大型金融機構及大型交易所買賣基金(ETF)會吸納黃金，作對沖及策略性投資。

另外，在聯儲局收水預期下，帶動美元反彈，新興市場貨幣正面對沉重的貶值壓力，預期環球央行亦會增加黃金儲備。事實上，截至今年第三季尾，全球央行黃金儲備增加了69噸，年初至今增持達到近400噸。

在自身國家的貨幣貶值壓力下，估計內地、印度、俄羅斯及波蘭等多國央行有機會在明年繼續增持黃金儲備。

除央行對黃金的需求正逐漸增加外，內地和印度消費者對實金需求仍然保持強勁，對金價表現產生支持。根據今年12月9日世界黃金協會發表的印度黃金進口分析報告指，由於較少開發金礦和較低的回報水平，印度仍然極依賴黃金進口來滿足國民需求。儘管印度進口黃金關稅極高，但亦無阻進口數量持續增長。

過去10年，印度每年平均的黃金進口量高達760噸。自從2012年印度首次上調黃金進口關稅以來，印度已經進口共6,581噸黃金。世界黃金協會認為，未來幾年印度仍會大量進口黃金來滿足民眾的需求。

國際政局方面，歐亞地緣政治有機會急劇惡化。據美國情報機構估計，俄羅斯軍隊最快在明年向烏克蘭進攻。早前七大工業國(G7)外長會議後發表聯合警告，若入侵烏克蘭，俄羅斯將會付出沉重代價。亞洲方面，估計台海局勢亦會急劇升溫。因此，在歐亞地緣政治緊張下，相信避險資金會流入黃金及相關ETF避險。

截至上周五，金價今年累跌逾5%，隨着聯儲局加快收緊貨幣政策的步伐漸趨明朗化，市場已大致消化明年將會加息的預期，金價於聯儲局議息會議期間低見1,753美元後展開反彈，並再度重上1,800美元關，意味金價或已反映收水因素。同時，受上述政經因素影響，相信金價仍會反覆向上。

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