港股倒跌至23100點　美團挫7%　中移發力

港股倒跌近200點，恒生指數最新跌178點或0.7%，暫低見23,111點；國企指數亦跌90點或1.1%，報8,089點；恒生科技指數則跌158點或2.8%，報5,423點。主板成交暫逾225億港元。

新經濟股拖累大市，美團跌幅擴大至7%，騰訊亦挫逾3%，小米仍跌2.3%，快手跌3.7%，網易跌3%。阿里巴巴則逆市微升。

重磅股普遍向好，中國移動漲3.3%，滙豐控股仍升2.7%，建設銀行升1%，友邦保險仍升0.6%；而港交所倒跌0.9%。

半新股商湯連升4日後回吐，最新挫6%，報7.69元。

【09:36】港股窄幅上落 滙豐及中移炒高 京東及快手挫5%

港股窄幅上落，恒生指數高開33點或0.15%，報23,323點；國企指數低開24點或0.3%，報8,155點；恒生科技指數低開80點或1.44%，報5,501點。主板成交暫逾26億港元。

重磅股支持大市，今日回A的中國移動漲5.7%，公司擬斥資近千億元回購最多10%港股；其A股首日掛牌，開市報63元人民幣，較發行價57.58元人民幣高艸出9.4%。另外，滙豐控股抽升3.2%。建設銀行升0.7%，而友邦保險及港交所同升0.5%。

大型科網股普遍向下，京東挫5.4%至251元。頻頻傳出裁員消息的快手亦挫5%，美團挫3.9%，騰訊跌1.6%至442.4元，減持「東南亞騰訊」Sea套現250億元。網易跌1.7%，小米跌0.6%；阿里巴巴升1.8%至119元，獲股神戰友巴郡副董事長芒格加注。