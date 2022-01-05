道期跌22點　金價企穩1810美元水平

美匯指數報96.19；港匯見7.7944；離岸人民幣(CNH)報6.3747；美元兌日圓報115.97；歐元企1.1304，英鎊處1.3548。金價報1,815美元。布油報80.07美元，紐油報77.04美元。比特幣企4.6萬美元水平。道指期貨跌22點。

●市後關注點

21:15 美國12月ADP私人就業職位

-大摩予中移「增持」評級，目標價65元。

-恒大擬周五起召開「20恒大01」債券持有人會議。

-花旗指騰訊減持SEA，助釋放資金，上望703元。

-傳恒大已就海花島39棟物業拆除令申請行政覆議。

●中國經濟：

-市監總局行政處罰多家互聯網企業，騰訊被罰450萬人幣。

●巴郡計劃再發行日圓債券。

●受累高通脹，波蘭央行加息0.5厘，成今年首間上調息率央行。

●全球晶片荒！交貨期拉長至近26周，有紀錄以來最長。

●疫後新時代！報告：逾2000萬美國職位繼續遠程辦公。

●Sony成立索尼移動公司，進軍電動車領域。

●香港上月PMI降至50.8，訂單需求與產量增速放緩。

●傳Apple擬開發有聲讀物App，以擴大服務組合。