美股道指再失3萬6關　藥房CVS升逾1%

市場仍在觀望周三(12日)公布的美國通脹數據，美股周二(11日)早段跌幅擴大，道指報35,796點，跌272點或0.75%，再次跌穿三萬六關；標指報4,641點，跌28點或0.61%；納指報14,864點，跌78點或0.53%。

港股外圍方面，恒指夜期現報23,822點，升119點，高水83點。

摩根大通行政總裁戴蒙預期，通脹很可能比想像中嚴重，聯儲局今年將至少加息4次，期間會為市場帶來很多波動，企業會重新「計數」，惟總括而言，美國經濟能輕易承受加息一厘。

員工缺勤率上升是推高通脹原因之一，屠宰場工人因染疫而缺勤，令上周牛肉產量按年跌5.3%，周一的批發價則升1.3%，為去年8月以來最大升幅，惟影響或波及牛肉包裝行業，牛肉包裝商Cargill表示，缺勤狀況在旗下廠房有上升趨勢，但目前暫未影響營運。

陷入炒股爭議的聯儲局副主席克拉里達意外地宣布將離任時間提前兩周至周五。他於去年2月，曾在數日內沽出並再次購入價值相若的基金，而在他重新入市後翌日，聯儲局隨即宣布多項救市政策，時機巧合惹人懷疑。

企業消息方面，歐洲飛機製造商空中巴士(Airbus)去年飛機交付量按年升8%至611架，料連續3年稱冠，惟迹象顯示航空公司因全球旅遊量下降，對增設新飛機態度仍審慎。空巴去年新機銷售為771架，扣除取消訂單後，淨銷售為507架，差不多接近2020年的兩倍。其競爭對手波音雖未公布去年飛機交付量數據，但去年首11個月交付量只有302架。

連鎖零售藥房CVS上調財務指引，現預期去年全年經調整每股盈利介乎8.33至8.38美元，並重申今年每股盈利上限8.3美元，股價周二曾升1.33%。

大型連鎖生鮮超市Albertsons截至去年12月4日止第三財季收入按年增長8.56%至167.28億美元，純利按年大增2.43倍至4.24億美元；每股純利0.74美仙，勝預期，主要由燃料銷售增加、疫苗相關的零售價格上升和銷售增長所帶動。

華爾街人士包括銀行家、交易員等表示，Omicron變種病毒是拖累今年首次公開招股(IPO)市場表現的因素之一，影響部分原本計劃在本月初上市的企業，其他因素還包括市況波動和近期新股表現良莠不齊。正籌備上市的數碼廣告公司Aleph Group則宣布獲Twitter入股，但無披露詳情。