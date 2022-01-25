港股曾挫逾500點　滙豐跌穿52元　京東挫逾4%

港股跌幅一度擴至超過500點，恒生指數低見24,126點水平，暫維持逾400點跌幅。國企指數跌150點；科技指數跌120點，主板成交220億港元。

大型科網股成跌市火車頭，京東集團挫逾4%，是表現最差藍籌；美團跌3%；阿里巴巴跌2.4%；小米集團跌1.8%；騰訊跌1.6%。

金融股亦受壓，滙豐控股跌2.6%，失守52元關；友邦保險跌2.7%；中國平安跌3%；香港交易所跌1.8%；建設銀行跌1.5%。

【09:20】港股挫逾400點 科網股領跌 滙豐挫2%

美股大幅震盪，港股亦連日下跌。恒生指數開市跌404點或1.64%，報24,251點，失守10天線(24,454點)；國企指數低開155點或1.79%，報8,503點；科技指數跌111點或1.95%，報5,592點。

大型科網股領跌，京東集團跌3.2%；阿里巴巴跌2.2%；美團跌2.6%；騰訊跌2.1%；小米集團跌1.5%。快手及嗶哩嗶哩跌2.1%及3%；百度跌4.2%。

金融股合力拖低大市，滙豐控股跌2.4%；友邦保險跌1.6%；中國平安跌2.1%；建設銀行跌1.8%；香港交易所跌1%。