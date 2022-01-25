【可以一試】1歐元入住「最美村莊」仲有租收？

美股上市嘅住宿平台Airbnb推出「1歐元房屋」計劃，尋找合適的人選前往意大利西西里島（Siciliy），免費入住有「最美麗的意大利村莊」之稱嘅珊布卡（Sambuca）Airbnb房源一年。獲選的一位旅人不但能夠在舒適的環境下遙距工作，更可以擔任Airbnb居所嘅主人，出租經由知名設計團隊改造、獨具歷史魅力嘅意大利特色排屋。

被選中嘅朋友將於由今年6月30日起，擔任為期一年的Airbnb居所嘅主人，協助促進當地社區發展，更可以保留包括房租之內所有收入，同時也能邀請最多4名的親朋好友同行。申請人必須年滿18歲，而且能夠使用英文溝通，香港人都可以申請，參加者亦會在當地居住期間學習意大利文。

事緣2019年時，珊布卡面臨人口嚴重流失、旅遊產業沒落等問題，於是決定以1歐元的價格出售部分房屋，鼓勵並吸引年輕人才回鄉、帶動國際企業投放資金，藉此推廣迷人的南意風情和文化遺產。

市長LeonardoCiaccio表示，1歐元房屋計劃不單讓珊布卡年久失修的老屋重獲新生，也讓參與計劃的志願者有機會嘗試生活不同的可能性。

至於間屋係點？ 呢個Airbnb房源是一幢位於珊布卡市中心的傳統老房屋，樓高3層，由Airbnb和意大利建築公司Studio Didea合作翻修改造。地下設有小客廳，以及一間主人房，內有特大雙人床和浴室。二樓設有客廳、廚房、工作空間、浴室，以及提供一張特大雙人床的夾層睡房。 頂樓提供額外的起居空間，以及一張加大梳化床。獲選的參加者可率先挑選適合自己的睡房，並在Airbnb出租另一間睡房。