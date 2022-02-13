【向世界錢進】英澳稅制有分別　做好規劃慳筆錢

澳洲和英國是港人兩大熱門移民地，儘管在稅務處理上不盡相同，但理財專家普遍建議，移民人士在成為英國或澳洲稅務居民前，均應善用香港作為低稅地區的優勢，預先做好理財規劃，以免把過去多年辛苦累積的財富要分一截給外國政府。

⚫資產增值稅：評定不同 利潤隨時大減

有能力移民的港人，不少已擁有一定金額的資產，特別是早年已在香港置業的人士，故英國和澳洲向稅務居民分別收取高達28%和45%的資產增值稅，移民人士不容忽視。兩國稅務居民在全球任何地方賣出物業、股票、債券，或其他投資資產並取得利潤，相關利潤需繳交資產增值稅。英國和澳洲雖均以資產買入價和賣出價差額來進行評稅，但兩地處理方法有別，最終繳納的稅款差異可以很大。

其中，移民澳洲人士只要在移民時為物業進行估值，資產增值稅便以當時估值計算；移民英國人士，則以資產的買入價計算，即使移民前進行估值亦不會影響最終稅款。

舉例，如果移民人士在20年前以200萬元購入一個物業，今年移民前為該物業做估值報告，估值為2,000萬元，當移民人士在移民兩年後以2,200萬元賣出該物業，澳洲會以這兩年該物業的增值金額，亦即200萬元徵稅，個人入息稅率為19至45%，另持有超過12個月稅率減半，稅款為19萬至45萬元。

英國則以這22年間該物業的增值金額，亦即2,000萬元徵稅，資產增值稅的稅率視乎納稅人的收入處哪個稅階，較低收入的稅率為18%，較高收入的稅率為28%，稅款分別為360萬元或560萬元，足以在香港再買一個納米單位。因此，不少人在移民前，特別是移英前，會先放售所持物業，以免賣樓後可落袋的利潤少一大截。

⚫遺產稅：英稅率達40% 澳洲不徵收

大家可能會想，雖然錯過了在移民前賣樓套現的時機，但由於同樣不急?用錢，何不一直持有物業，便不用繳納資產增值稅？即使這是對的，惟不要忘記當把資產傳承給下一代或繼承人時，仍要繳納其他稅項。

遺產稅是對死者遺留下來的資產及去世日之前7年內贈予財產所徵收的稅項，所有稅額由遺產繼承者承擔。現時英國個人遺產免稅額為32.5萬英鎊(約342萬港元)，若遺產包括自住物業，免稅門檻可提高至50萬英鎊(約527萬港元)。

在免稅額內的遺產不需要繳納遺產稅，超過了免稅額的部分，則會被徵收稅率40%的遺產稅。另外，在死者去世前的7年內，饋贈房地產、金錢給子女或別人，而金額超過免稅門檻，同樣會被徵收遺產稅，贈送年期愈近稅率愈高。

不過，英國居民給自己配偶或法定伴侶的遺產不需要繳交遺產稅，而給其他人(包括子女和兒孫)的遺產則需要交稅。

至於澳洲方面，縱使不用徵收遺產稅，但當繼承人出售非自住物業或其他資產時，仍然要繳付資產增值稅。

⚫入息稅：年收少過10萬港元免交

英國的稅務年度為每年的4月6日至翌年4月5日，澳洲的稅務年度為每年的7月1日至翌年6月30日。不論在英國或澳洲，若期間在當地住滿183日以上，在該課稅年度就是稅務居民，需要報稅。兩地個人入息稅率有別，按最新英國入息稅稅階，課稅年度內收入12,570英鎊(約13.2萬港元)或以下，不用繳稅；12,571至50,270英鎊(約13.2萬至53萬港元)稅率為20%；50,271至15萬英鎊(約53萬至158萬港元)稅率為40%；超過15萬英鎊的稅率為45%。

澳洲方面，課稅年度收入在1.82萬澳元(約10.1萬港元)或以下不用納稅，超過該金額便需交稅。其中，收入1.82萬以上至4.5萬澳元(約10.1萬至25.1萬港元)，超過1.82萬澳元的部分，稅率為19%；收入在4.5萬以上至12萬澳元(約25.1萬至67萬港元)，稅款5,092澳元(約2.8萬港元)連同超過4.5萬澳元部分按32.5%稅率計算金額；收入12萬以上至18萬澳元(約67萬至100.6萬港元)，稅款29,467澳元(約16.4萬港元)連同超過12萬澳元部分按37%稅率計算；至於收入逾18萬澳元，稅款51,667澳元(約28.8萬港元)連同超過18萬澳元部分按45%稅率計算。

因此，理財專家建議，移民時做好理財規劃，第一步是要檢視持有的資產，在可行情況下處理已大幅升值的資產，如先行沽出或做估值報告。市民亦要優化資產持有架構，未必以個人名義或公司名義持有，轉以透過家庭信託或保險架構持有資產。

⚫合資格保單毋須繳付英國入息稅

理財顧問表示，移英人士持有的保單同樣有可能被徵稅，而保單的收益或增值部分，不是被徵收資產增值稅，而是會被當作入息來徵稅。

不過，並非所有保單都需要繳交入息稅。如果屬於英國稅局認可的合資格保單，便毋須繳交入息稅。

值得留意的是，合資格保單一般最短年期10年，投保人須要定期(例如每月或每年)繳交固定的保費。而且在任何12個月期間內為所有合資格保單支付的保費，必須低於每年3,600英鎊(約3.8萬港元)。然而，大部分在英國以外購買的保單，都不屬於合資格保單。

因此，港人在移民前應該適當規劃保單的提款金額及時間，例如待退休後沒有工作收入時才提款，可以減低要繳付較高稅率的機會。