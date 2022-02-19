【星之谷】濫用甩名、轉名　隨時惹禍交重稅

甩名、轉名這些慳稅按揭財技，對很多人而言並不陌生。弊在有些人一知半解，便濫用這項技巧，隨時有中伏風險，得不償失。

一般人都知道，如果本身名下有層住宅，再買多一層住宅便要繳付15%印花稅；但如果持有住宅物業的丈夫向妻子「甩走」手上住宅，近親轉讓只需繳付較低的第二標準稅率，以一個600萬元單位為例僅3%，便能夠回復首置客身份再買一層樓。

近期筆者處理一宗按揭個案，陳生(化名)本身名下有層住宅，打算趁樓市「大減價」期間，用妻子首置名義另買一層600萬元住宅，印花稅率僅為3%。

陳生向筆者提到，他打算在該層住宅正式成交前，便立刻完成轉名手續，即從妻子手上回購該層物業，反正近親轉讓豁免15%從價印花稅及額外印花稅。

在這次連環交易中，妻子買樓時繳付3%印花稅，轉名時再繳付3%印花稅，陳生認為可以用合共6%稅率便能夠擁有第二層物業。

【「代表他人行事」須補繳稅項】

這個如意算盤看似打得響，但實際上稅局仍然有機會追討第二層住宅從價印花稅，原因是豁免從價印花稅有兩大條件——買家為本地首置客，其次是買家是「代表自己行事」(Acting on his/her own behalf)。

何謂「代表自己行事」？用上述例子，由於妻子是以首置客身份買樓，「代表自己行事」即有關交易必須是真誠地以自己名義進行，而不是代他人買入。

但陳生在成交前便急急要求妻子轉名給自己，在稅局角度，有機會認為妻子買樓其實是代表丈夫行事，而不是代表自己行事；而因為陳生本身有層住宅，新買那層住宅便有機會補交15%從價印花稅，另外亦不能豁免15%的買家印花稅，合共樓價30%的印花稅。

當然，稅局未必會每宗個案都抽查，但如果被抽中，妻子需要解釋為何物業未正式成交前，僅在臨約階段便進行轉名。

【轉名間隔短 難有合理解釋】

另一個情況——業主將名下物業轉名，然後再買新住宅，又會不會中伏？舉個例子，如果陳生買入以妻子名義擁有之物業，是代表自己行事，而近親轉讓本身可以豁免15%從價印花稅。之後陳太以首置客身份買樓，並由自己擁有，亦是代表自己行事，沒有任何問題。

但之後假如陳太把新入手的住宅又轉名給陳生，而中間所涉時間太短的話，稅局亦會質疑妻子買樓不是代表自己行事，而是代表丈夫行事，便有機會被追討從價印花稅。

總結而言，在買入住宅後轉名，無論間隔長短，都有機會被稅局質疑，有機會需要詳細解釋。但間隔太短的話，無論是任何解釋都難顯得合理。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。